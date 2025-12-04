Bruno Henrique indica aposentadoria após título do Flamengo no Brasileirão

Bruno Henrique revelou planos para a aposentadoria do futebol em meio a celebração do título do Brasileirão, conquistado pelo Flamengo nesta quarta-feira (3). Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no Maracanã, o ídolo rubro-negro afirmou ter o desejo de encerrar a carreira em 2026.

— O meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Eu acho que está chegando, de jogar esse último ano com o Flamengo e, quem sabe, pendurar a chuteira — disse o atacante ainda no gramado do Maracanã.

O vínculo do camisa 27 com o Rubro-Negro é válido até o fim da próxima temporada, exatamente quando Bruno Henrique afirma querer se aposentar. O jogador completa 35 anos no próximo dia 30, e terá 36 anos ao final do contrato.

Títulos e idolatria de Bruno Henrique no Flamengo

Arrascaeta e Bruno Henrique ampliaram o recorde de títulos pelo Flamengo após a vitória por 1 a 0 diante do Ceará nesta quarta-feira (3) no Maracanã. Com o título nacional, além da taça da Libertadores (campeão no sábado), a dupla chegou a marca de 17 taças com a camisa rubro-negra.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique se tornaram dois dos grandes ídolos da história do clube carioca. Nesta temporada, foram fundamentais para as conquistas da Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Maiores campeões da história do Flamengo

17 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique; 13 títulos: Zico, Junior, Gabigol e Léo Pereira; 12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão e César; 11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho; 10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê.

