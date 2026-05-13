Rui Costa, diretor do São Paulo, explica demissão de Roger Machado

Rui Costa, junto a Rafinha, concedeu uma entrevista coletiva no estádio Alfredo Jaconi e anunciou a demissão de Roger Machado. O diretor explicou o porquê da escolha, destacando a influência da pressão externa. A eliminação do São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil, contra o Juventude, foi o que pesou na decisão.

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Rui explicou que a contratação de Roger não foi uma responsabilidade apenas dele, mas uma decisão que contou com outras participações, como Harry Massis e Rafinha - destacando que teve apoio do presidente e não somente dele.

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- S contratação do Roger não foi a minha contratação. Eu nunca fiz isso nos anos todos que estou aqui. Foi uma contratação, desde a decisão de troca até a escolha do Roger, foi uma decisão que contou com várias reflexões, com muita conversa, com o presidente, com o Rafinha. Então não é uma decisão minha, é uma decisão do deputado de futebol apoiada pelo presidente, como sempre fizemos enquanto eu estive aqui, e o Rafinha agora se somando ao departamento. Então não é esse caráter personalíssimo que muito se falou, e eu já dei até uma entrevista falando sobre isso - explicou o diretor.

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- Conversando com Roger, com a comissão Técnica, com toda a experiência que o Rafinha tem, que eu tenho, nós entendemos que persistir nesse processo, em que a pressão externa vai ser cada vez mais geradora de uma incapacidade de o jogo ser natural, nós decidimos que era o momento de trocar - destacou.

De acordo com o Rui, tanto o São Paulo quanto o Roger entenderam que era o momento de deixar a equipe.

- O São Paulo entendeu que era o momento de terminar essa relação, o Roger também entendeu isso, e isso é importante que o torcedor saiba, e por enquanto essa é a condição de desligamento que nós estamos comunicando a vocês e ao nosso torcedor - completou.

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Roger Machado em Juventude x São Paulo (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)

Entenda os detalhes da demissão de Roger Machado

Após eliminação contra o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13). Rui Costa oficializou durante entrevista de imprensa.

A chegada de Roger já havia sido cercada de questionamentos desde o início. O técnico foi anunciado no dia 11 de março, após a saída inesperada de Hernán Crespo. Sua última passagem pelo futebol brasileiro havia sido no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.