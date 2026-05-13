Quem será o novo treinador do São Paulo? Veja cinco técnicos livres no mercado

O São Paulo demitiu Roger Machado nesta quarta-feira (13), após a eliminação contra o Juventude na Copa do Brasil. A partir desta quinta-feira (14), o clube deve iniciar a busca por um novo treinador. Entre os nomes, alguns livres se tornam favoritos por parte da torcida. O Lance! levanta cinco treinadores que estão disponíveis no mercado.

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Dorival Júnior

Queridinho de parte da torcida tricolor, Dorival Júnior sempre surge entre os nomes lembrados quando o São Paulo busca um novo treinador. Comandante do título inédito da Copa do Brasil em 2023, o técnico está sem clube desde a saída do Corinthians, equipe pela qual também conquistou taças.



Porém, nesta semana, um áudio vazado de Harry Massis revelou conversa do presidente com Osmar Stabile, ex-mandatário do Corinthians, na qual foi citado que o salário de Dorival girava em torno de R$ 3 milhões mensais.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Filipe Luís

Ex-treinador do Flamengo, Filipe Luís está livre no mercado desde a saída do clube carioca. No momento, porém, a tendência é de que o treinador priorize oportunidades para assumir equipes no exterior.

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Filipe Luís no último jogo pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Vojvoda

Juan Pablo Vojvoda foi demitido do Santos em 19 de março de 2026, após derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro. Livre no mercado desde então, o treinador já esteve em pauta no passado e foi cogitado pelo São Paulo em outras gestões.

(Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sampaoli

Jorge Sampaoli foi demitido do Atlético-MG em fevereiro, na segunda passagem pelo clube mineiro. O desligamento ocorreu após um início ruim no Campeonato Brasileiro. Desde então, o treinador não assumiu nenhuma equipe.

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(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Tite

Tite está livre no mercado após deixar o Cruzeiro em março. Chegou a ter seu nome especulado no Corinthians recentemente, mas o treinador estaria priorizando trabalhar fora do Brasil, preferencialmente na Europa ou Oriente Médio.

(Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Entenda os detalhes da demissão de Roger Machado

Após eliminação contra o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13). Rui Costa oficializou durante entrevista de imprensa.

A chegada de Roger já havia sido cercada de questionamentos desde o início. O técnico foi anunciado no dia 11 de março, após a saída inesperada de Hernán Crespo. Sua última passagem pelo futebol brasileiro havia sido no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.