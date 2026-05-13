Após queda de Roger, Rui Costa abre o jogo sobre seu futuro no São Paulo

Rui Costa abriu o jogo sobre seu futuro no São Paulo. O diretor executivo de futebol do clube anunciou a demissão de Roger Machado, mas também falou sobre como ficam seus próximos passos.

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Quando a pressão em cima de Roger cresceu, muito se falava sobre uma demissão do treinador ser associada a uma demissão de Rui, uma vez que a vinda do técnico também teve influência do diretor. Após a eliminação contra o Juventude, Rui Costa respondeu perguntas e esclareceu sua situação. Nas suas palavras, seu futuro está nas mãos de Harry Massis.

- Estou aqui perante o torcedor para dar as devidas explicações, justificar nossas ações e projetar o futuro. Se essa for a decisão do Harry Massis, seguirei trabalhando incansavelmente, como faço todos os dias, ao lado do meu companheiro de profissão no dia a dia. Estou aqui hoje legitimado por ele. Conversei com o presidente, e ele pediu que eu viesse aqui hoje. Portanto, minha preocupação não é com manutenção de emprego, e sim em estar aqui dando explicações ao torcedor do São Paulo - explicou sobre seu futuro.

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Rui explicou que a contratação de Roger não foi uma responsabilidade apenas dele, mas uma decisão que contou com outras participações, como Harry Massis e Rafinha - destacando que teve apoio do presidente e não somente dele.

(Foto: Reprodução)

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- A contratação do Roger não foi a minha contratação. Eu nunca fiz isso nos anos todos que estou aqui. Foi uma contratação, desde a decisão de troca até a escolha do Roger, foi uma decisão que contou com várias reflexões, com muita conversa, com o presidente, com o Rafinha. Então não é uma decisão minha, é uma decisão do deputado de futebol apoiada pelo presidente, como sempre fizemos enquanto eu estive aqui, e o Rafinha agora se somando ao departamento. Então não é esse caráter personalíssimo que muito se falou, e eu já dei até uma entrevista falando sobre isso - explicou o diretor.

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Entenda os detalhes da demissão de Roger Machado

Após eliminação contra o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13). Rui Costa oficializou durante entrevista de imprensa.

A chegada de Roger já havia sido cercada de questionamentos desde o início. O técnico foi anunciado no dia 11 de março, após a saída inesperada de Hernán Crespo. Sua última passagem pelo futebol brasileiro havia sido no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.