São Paulo é eliminado pelo Juventude com gol nos acréscimos e cai na Copa do Brasil; dê suas notas

O São Paulo foi derrotado por 3 a 1 pelo Juventude e se despediu da Copa do Brasil na quinta fase nesta quarta-feira (13), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com a vantagem mínima construída no jogo de ida (1 a 0), no Morumbis, o Tricolor viu o adversário virar o placar agregado nos acréscimos e cair logo na fase em que estreou no torneio. O Juventude contou com o brilho de Mandaca para quebrar um tabu de 19 anos sem vencer o Tricolor em casa.

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Primeiro tempo tem expulsão e Luciano lesionado

O Juventude controlou as ações e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.

(Foto: Luiz Erbes/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo disputado e com emoções

Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.

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(Foto: Maicon Damasceno/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital veio já nos acréscimos. Mandaca, que havia entrado na etapa final, apareceu livre na área após cruzamento, subiu sem marcação e cabeceou para o fundo das redes, garantindo a classificação do Juventude.

Deu aula 🏅

Mandaca foi o salvador do Juventude nos minutos finais. Acionado no segundo tempo, o meia apareceu de forma decisiva nos acréscimos ao subir livre na área e marcar de cabeça o gol da classificação. Com o lance capital, evitou a disputa por pênaltis e colocou a equipe gaúcha na próxima fase.

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Ficou abaixo 📉

Cédric Soares e Enzo Díaz não tiveram boa atuação pelas laterais do São Paulo durante a decisão. A dupla acumulou erros na saída de bola e ofereceu muitos espaços para o Juventude explorar jogadas pelos lados do campo. O gol de Gabriel Pinheiro nasce justamente em jogadas que nascem desta forma.

Ei, juiz! 📣

A expulsão de Ferreirinha gerou forte reclamação por parte do São Paulo. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o atacante havia acabado de entrar em campo quando se envolveu em choque com Rodrigo Sam. A arbitragem interpretou o lance como agressão e aplicou o cartão vermelho ao jogador, que tinha apenas 30 segundos em campo. O elenco tricolor protestou porque o VAR não analisou. Rodrigo Sam também pediu a expulsão de Calleri, que teria batido na sua boca.

Ferreirinha expulso contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Folhapress)

CARTÃO VERMELHO PARA O JOGADOR DO SÃO PAULO!!



🟥FERREIRINHA



FERREIRINHA TINHA 30S EM CAMPO!! ACHOU PRA EXPULSÃO? pic.twitter.com/QWHV5TQRo9 — 2D (@2Dfut) May 13, 2026

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✅ Ficha técnica

Juventude 🆚 São Paulo

Copa do Brasil - Jogo de volta - quinta fase

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

🥅 Gols: Gabriel Pinheiro (1-0), Marcos Paulo (2-0), Tapia (2-1), Mandaca (3-1)

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo Sam (JUV); Enzo (SAO)

🟥 Cartões vermelhos: Ferreirinha (SAO)

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio), Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Marcos Paulo; MP (Manu Castro) e Alan Kardec.

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho (Tapia) e Cauly (Osório); Artur, Luciano (Ferreirinha) e Calleri.



Arbitragem

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)