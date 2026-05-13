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Após empate do Vasco, Paulo Henrique minimiza lesão e deixa São Januário andando sem auxílio

Jogador deixou o gramado após uma lesão no tornozelo direito

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
23:37
Atualizado há 1 minutos
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Paulo Henrique na partida entre Vasco e Paysandu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
imagem cameraPaulo Henrique na partida entre Vasco e Paysandu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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O lateral-direito do Vasco, Paulo Henrique, tranquilizou os torcedores após deixar o gramado lesionado no empate com o Paysandu, nesta quarta-feira (13), em São Januário. Apesar do susto durante a partida, o camisa 96 passou pela zona mista andando sem auxílio, carregando o filho Matheus no colo. O atleta estava descalço e sem qualquer tipo de proteção médica na região do tornozelo direito.

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Durante o segundo tempo do confronto, PH precisou ser substituído após sofrer um choque com um adversário. O lateral deixou o campo mancando e contou com o apoio de um membro da comissão técnica vascaína para conseguir chegar ao vestiário. Na ocasião, o jogador não conseguia apoiar o pé direito no chão, o que gerou preocupação entre os torcedores presentes em São Januário.

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O jogador é um dos 55 nomes presentes na pré-lista do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. A convocação dos 26 atletas que vão representar o Brasil acontece já nesta segunda-feira (18), a partir das 16h45 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, localizada na Barra da Tijuca.

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Paulo Henrique Vasco
Paulo Henrique durante a chegada do elenco do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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