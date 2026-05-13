Éverson brilha, Atlético vence o Ceará nos pênaltis e avança na Copa do Brasil; dê suas notas
Goleiro defendeu duas cobranças e converteu um pênalti que garantiu o Galo nas oitavas
Após a derrota por 2 a 1 no tempo normal e com o placar agregado empatado, o Atlético venceu o Ceará nos pênaltis nesta quarta-feira (13), no Castelão, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na decisão, Éverson foi o grande destaque, defendendo duas cobranças e convertendo o pênalti decisivo que assegurou a classificação do Galo.
Ceará x Atlético-MG: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A partida começou com o melhor cenário possível para o Ceará. Logo aos quatro minutos, o volante do Atlético, Cissé, interrompeu uma jogada clara de gol, cometeu pênalti e acabou expulso. Na cobrança, Alex Silva bateu e abriu o placar para o Vozão. Cerca de dez minutos depois, o Ceará chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado. No entanto, a equipe cearense não demorou para ampliar. Na sequência, Gustavo Prado finalizou, Lodi tentou afastar em cima da linha, mas a bola bateu nas costas de Éverson e acabou entrando.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Atlético conseguiu equilibrar a partida e até teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar jogadas efetivas nem impor força ofensiva. O Ceará, por sua vez, apostava nas transições em velocidade, mas não foi preciso o suficiente para decidir o confronto durante o tempo normal. Já nos acréscimos, o Atlético teve sua melhor oportunidade na etapa final e conseguiu chegar com qualidade ao ataque, marcando o gol que empatou o agregado e levou a decisão para as penalidades.
Pênaltis
Nas penalidades, Éverson foi o grande nome da decisão. O goleiro do Atlético defendeu duas cobranças, converteu uma das suas batidas e garantiu a classificação do Galo para as oitavas de final.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A partida ficou completamente condicionada após a expulsão de Cissé, logo aos quatro minutos de jogo. Com um jogador a mais durante praticamente todo o confronto, o Ceará conseguiu impor seu ritmo, controlar as ações e construir a vantagem com autoridade.
Deu aula 🏅
Éverson foi o grande nome da classificação do Galo. O goleiro defendeu duas cobranças e converteu a sua penalidade, sendo fundamental para garantir a vaga do Atlético nas oitavas de final da competição.
Ficou abaixo 📉
Além da expulsão de Cissé, que comprometeu a partida logo no início, a defesa do Atlético também teve uma atuação muito abaixo. O sistema defensivo se mostrou desorganizado, frágil e desincronizado, oferecendo muitos espaços para o Ceará atacar com facilidade e criar diversas oportunidades ao longo do jogo.
Notas do Atlético; avalie os jogadores!
Ficha do jogo
Ceará x Atlético-MG
5° fase - Copa do Brasil - Volta
📆 Data e horário: quarta-feira 13 de maio às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Castelão (Fortaleza)
🥅 Gols: Alex Silva (1-0) Éverson (2-0 / Gol Contra) - Pascini (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Renan Lodi, Lyanco (CAM)
🟥 Cartões vermelhos: Cissé (CAM)
Ceará (Técnico: Mozart)
Bruno; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Júlio César, Luizão e Fernando; João Gabriel, Dieguinho, Melk e Gustavo Prado; Fernandinho
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Iván Román (Natanael), Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi (Kauã Pascini); Alan Franco, Tomás Pérez e Cissé; Reinier (Cuello), Cassierra e Alan Minda (Alexsander)
🟨 Arbitragem: Matheus Candancan (SP)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
