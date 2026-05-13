Vasco sofre 'empate rêlampago', mas avança na Copa do Brasil; dê suas notas

Vasco e Paysandu empataram em 2 a 2 no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), em São Januário. Com a vitória por 2 a 0, em Belém, o Cruz-Maltino se classificou para as oitavas de final. O Gigante da Colina saiu na frente com Rojas e Thiago Mendes, mas levou o empate com Thalysson e Saldivia, que marcou contra.

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Como foi Vasco x Paysandu?

Cruz-Maltino domina a primeira etapa, mas peca na reta final

O Vasco controlou as ações da partida no primeiro tempo. O Gigante da Colina chegou ao gol após Marino fazer ótima jogada pela direita e sofrer o pênalti. Na cobrança, Johan Rojas abriu o placar e marcou seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina. Logo na sequência, depois de uma nova boa participação de Marino, foi a vez de Thiago Mendes marcar o seu quinto gol na temporada e igualar seu ano mais artilheiro da carreira. No último lance da partida, Marcinho enfiou boa bola para Thayllon invadir a área, finalizar e descontar para o Papão.

Segundo tempo

O Vasco tomou um susto logo no primeiro minuto. Em cruzamento de Thayllon, Saldivia tentou desviar, mas, de canela, desviou contra o próprio gol e marcou contra. O Cruz-Maltino levou poucos sustos e tinha mais chances de passar à frente novamente, mas faltava capricho nas finalizações. No fim, empate e classificação do time comandado por Renato Gaúcho. Apesar disso, parte da torcida vaiou a atuação da equipe após o apito final.

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Vasco e Paysandu se enfrentam em São Januário pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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A ótima jogada de Marino ainda no primeiro tempo (sofreu o penalti) que resultou no gol de Rojas para abrir o placar.

Deu aula 🏅

O ponta-direita Marino fez sua melhor partida pelo Vasco desde que chegou no começo do ano. Contra o Paysandu, o colombiano sofreu o pênalti que Rojas bateu para abrir o placar e também deu o passe para Thiago Mendes ampliar.

Não vou ver isso sozinho 😱

O zagueiro Saldivia desviou de canela contra o próprio patrimônio logo no começo da temporada. Foi o terceiro gol contra do uruguaio em 2026.

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Ficou abaixo 📉

O atacante Brenner desperdiçou diversas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, e irritou o técnico vascaíno à beira do campo. O jogador inclusive foi vaiado quando deixou o gramado substituído durante a segunda etapa.

Ei, juíz 📣

Aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz Braulio da Silva Machado interpretou como uma cotovelada o braço de Thiago Mendes que sobrou no rosto do jogador do Paysandu. O jogadores do Vasco argumentaram que seria um braço de proteção.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PAYSANDU

COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ Gols: Rojas (VAS), Thiago Mendes (VAS), Saldivia - Contra (VAS) e Thayllon (PAY)

🟨 Cartões amarelos: Macapá (PAY), Lucas Freitas (VAS) e Nuno Moreira (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: Thiago Mendes (VAS)

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas (Nuno Moreira); Marino (Adson), David (Spinelli) e Brenner (Andrés Gómez).

Escalação do Paysandu

Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Lucca Carvalho (Iarley) e Bonifazi (Luciano Taboca); Macapá (Enrico), Caio Mello e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Thayllon (Thalyson).