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São Paulo anuncia demissão de Roger Machado após eliminação na Copa do Brasil

Rui Costa anunciou a queda do treinador durante a coletiva

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/05/2026
22:27
Atualizado há 1 minutos
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Roger Machado em Juventude x São Paulo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
imagem cameraRoger Machado em Juventude x São Paulo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
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Após eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13), em Caxias do Sul. Rui Costa, diretor executivo de futebol do clube, confirmou a queda do técnico durante entrevista de imprensa.

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A chegada de Roger já havia sido cercada de questionamentos desde o início. O técnico foi anunciado no dia 11 de março, após a saída inesperada de Hernán Crespo. Sua última passagem pelo futebol brasileiro havia sido no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.

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(Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
(Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

A pressão veio de diferentes lados. Parte da torcida já questionava a escolha desde a contratação, enquanto o desempenho em campo aumentou a insatisfação. Durante a semana, um áudio vazado de Harry Massis dizia que o time não havia demitido porque não conseguiria pagar mais uma multa rescisória.

Veja os números de Roger Machado no São Paulo

  1. 17 jogos
  2. 7V - 4E - 6D
  3. 49% aproveitamento
  4. 20 gols
  5. 17 gols sofridos

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