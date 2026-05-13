São Paulo anuncia demissão de Roger Machado após eliminação na Copa do Brasil

Após eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13), em Caxias do Sul. Rui Costa, diretor executivo de futebol do clube, confirmou a queda do técnico durante entrevista de imprensa.

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A chegada de Roger já havia sido cercada de questionamentos desde o início. O técnico foi anunciado no dia 11 de março, após a saída inesperada de Hernán Crespo. Sua última passagem pelo futebol brasileiro havia sido no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.

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(Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

A pressão veio de diferentes lados. Parte da torcida já questionava a escolha desde a contratação, enquanto o desempenho em campo aumentou a insatisfação. Durante a semana, um áudio vazado de Harry Massis dizia que o time não havia demitido porque não conseguiria pagar mais uma multa rescisória.

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