Diretor do São Paulo fala sobre áudio vazado de Massis sobre Roger Machado

Roger Machado não será mais técnico do São Paulo. O futuro do treinador foi diretamente impactado pela eliminação tricolor diante do Juventude na Copa do Brasil. Um ponto que chamou atenção nos bastidores envolve o áudio vazado no início desta semana de Harry Massis, no qual o presidente afirmava que o clube não tinha recursos para rescindir com o comandante. Após a queda no torneio, porém, o cenário mudou.



O tema foi abordado na coletiva de imprensa de Rui Costa logo após a partida, quando a saída de Roger Machado foi oficializada.

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- O presidente sempre apoiou o Roger Machado com atitudes, que para mim valem mais do que palavras. No dia a dia do CT, sempre que nos encontrávamos, eu, Rafinha e o presidente, em reuniões de planejamento, ele transmitia ao Roger, inclusive nos momentos mais críticos, a sensação real de permanência no projeto. Portanto, não seria um áudio pontual que mudaria isso - disse.

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O áudio teria sido enviado a um amigo de Massis. Nele, o presidente revela que o São Paulo ainda está lidando com multas rescisórias de ex-treinadores, e por isso, não poderia demitir Roger Machado e ir atrás de outro nome no mercado.

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Na fala, Massis também revela que "nunca disse que o clube seria campeão". Isso faz alusão a uma entrevista dada pelo presidente em exercício após a final da Copinha, em que disse que o clube era "incaível". O Lance! apurou que o contexto seria considerando o Campeonato Brasileiro - e não as copas.

Áudio foi vazado por amigo de Massis (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Veja a fala na íntegra

Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se chegarmos em 6º do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, não é assim. Eu não vou trocar ninguém. Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso, multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Vamos ter calma. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Eu também estou nervoso. É um desabafo que estou tendo com você, sei o quanto são-paulino você é, assim como eu. Não é você que está doido, eu também estou. Mas não temos condição

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Entenda os detalhes da demissão de Roger Machado

Após eliminação contra o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13). Rui Costa oficializou durante entrevista de imprensa.

A chegada de Roger já havia sido cercada de questionamentos desde o início. O técnico foi anunciado no dia 11 de março, após a saída inesperada de Hernán Crespo. Sua última passagem pelo futebol brasileiro havia sido no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.