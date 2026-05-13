Veja gols em Palmeiras x Jacuipense: Luighi faz o quarto

O Palmeiras visita a Jacuipense pela Copa do Brasil após vencer o jogo de ida por 3 a 0 no Allianz Parque. No jogo desta quarta-feira (13), as equipes se enfrentam buscando a classificação para as oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras tem 'oportunidade única', e Abel busca mitigar sequência do calendário

No primeiro tempo, a equipe de Abel Ferreira abriu o placar aos 23 minutos com Maurício, que recebeu passe pela esquerda e finalizou de dentro da área. Um minuto depois, Felipe Anderson ampliou, batendo cruzado e contando com o desvio no defensor.

Aos 37 minutos, Felipe Anderson participou de outro gol, dando a assistência para Erick Belé que fez o terceiro do Verdão. No início da etapa final, Luighi sofreu pênalti e bateu aberto, no canto esquerdo do goleiro Marcelo Pereira, fazendo o quarto do Palmeiras.

continua após a publicidade

Veja os gols:

Palmeiras fez 3 a 0 no primeiro tempo (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Palmeiras soma sete desfalques para duelo contra o Jacuipense

As ausências são: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Arthur (transição física), Paulinho (controle de carga), Andreas Pereira (trauma na lombar), Allan (mialgia na panturrilha esquerda) e Bruno Fuchs (lesão na coxa direita).

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Entre os jogadores entregues ao departamento médico, Arthur e Allan são os mais próximos de retornar ao elenco no curto prazo. O lateral-esquerdo iniciou o processo de transição física nos últimos dias, enquanto o atacante chegou a participar de atividades com o restante do grupo na Academia de Futebol, ainda com carga reduzida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atacante Paulinho, por sua vez, voltou a atuar após mais de 300 dias afastado em razão de cirurgia na perna e participou de três partidas consecutivas, a primeira delas no clássico contra o Santos, todas saindo do banco de reservas. Em função da sequência de jogos, será poupado para controle de carga.

Piquerez, que retornou recentemente às atividades no gramado, segue na tentativa de ficar à disposição de Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo. Já Vitor Roque, também submetido a cirurgia no tornozelo, retorna somente após a pausa para o Mundial.

Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença para o Jacuipense que, ainda assim, garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável



