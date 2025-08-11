Jornalistas do Lance! debatem favorito do Brasileirão e atuações de Neymar
Assista ao "Lance a Lance!" desta segunda-feira (11)
No melhor momento físico em muito tempo, Neymar conseguiu a esperada sequência como titular do Santos, que venceu o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. No "Lance a Lance!" desta segunda-feira (11), nossos comentaristas debatem se o craque é o melhor jogador do futebol brasileiro. Além disso, a equipe discute os demais resultados do campeonato nacional, como a vitória do líder Flamengo e o empate amargo do Vasco com o Atlético-MG. Assista ao programa AO VIVO no vídeo acima.
O "Lance a Lance!" vai ao ar AO VIVO todas as segundas, quartas e sextas-feiras no nosso canal no YouTube, sempre às 13h (de Brasília).
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Santos de Neymar vence: os resultados da rodada do Brasileirão
A 19ª rodada do Brasileirão foi ótima para Flamengo e Palmeiras que, além de vencerem, contaram com o tropeço do Cruzeiro contra o Santos. O atual campeão, Botafogo, goleou o Fortaleza no reencontro com o treinador Renato Paiva e deixou a torcida esperançosa de que o clube brigue pelo título mais uma vez. Confira todos os resultados abaixo.
Flamengo 2 x 1 Mirassol
Sábado (9), às 18h30 (de Brasília) - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo 2 x 0 Vitória
Sábado (9), às 18h30 (de Brasília) - Morumbis, São Paulo (SP)
Red Bull Bragantino 1 x 3 Internacional
Sábado (9), às 18h30 (de Brasília) - Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Fortaleza 0 x 5 Botafogo
Sábado (9), às 20h30 (de Brasília) - Castelão, Fortaleza (CE)
Bahia 3 x 3 Fluminense
Sábado (9), às 21h (de Brasília) - Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Vasco 1 x 1 Atlético-MG
Domingo (10), às 16h (de Brasília) - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Palmeiras 2 x 1 Ceará
Domingo (10), às 16h (de Brasília) - Allianz Parque, São Paulo (SP)
Cruzeiro 1 x 2 Santos
Domingo (10), às 18h30 (de Brasília) - Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Grêmio 0 x 1 Sport
Domingo (10), às 20h30 (de Brasília) - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Juventude x Corinthians (a disputar)
Segunda-feira (11), às 20h (de Brasília) - Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
