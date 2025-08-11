menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalistas do Lance! debatem favorito do Brasileirão e atuações de Neymar

Assista ao "Lance a Lance!" desta segunda-feira (11)

Neymar, do Santos, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraNeymar, do Santos, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, tiveram embate intenso no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
12:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

No melhor momento físico em muito tempo, Neymar conseguiu a esperada sequência como titular do Santos, que venceu o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. No "Lance a Lance!" desta segunda-feira (11), nossos comentaristas debatem se o craque é o melhor jogador do futebol brasileiro. Além disso, a equipe discute os demais resultados do campeonato nacional, como a vitória do líder Flamengo e o empate amargo do Vasco com o Atlético-MG. Assista ao programa AO VIVO no vídeo acima.

continua após a publicidade

O "Lance a Lance!" vai ao ar AO VIVO todas as segundas, quartas e sextas-feiras no nosso canal no YouTube, sempre às 13h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Santos de Neymar vence: os resultados da rodada do Brasileirão

A 19ª rodada do Brasileirão foi ótima para Flamengo e Palmeiras que, além de vencerem, contaram com o tropeço do Cruzeiro contra o Santos. O atual campeão, Botafogo, goleou o Fortaleza no reencontro com o treinador Renato Paiva e deixou a torcida esperançosa de que o clube brigue pelo título mais uma vez. Confira todos os resultados abaixo.

Flamengo 2 x 1 Mirassol
Sábado (9), às 18h30 (de Brasília) - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo 2 x 0 Vitória
Sábado (9), às 18h30 (de Brasília) - Morumbis, São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino 1 x 3 Internacional
Sábado (9), às 18h30 (de Brasília) - Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Fortaleza 0 x 5 Botafogo
Sábado (9), às 20h30 (de Brasília) - Castelão, Fortaleza (CE)

BRASILEIRO A 2025, FORTALEZA X BOTAFOGO
Jogadores do Botafogo comemoram um dos cinco gols marcados contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Bahia 3 x 3 Fluminense
Sábado (9), às 21h (de Brasília) - Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Vasco 1 x 1 Atlético-MG
Domingo (10), às 16h (de Brasília) - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras 2 x 1 Ceará
Domingo (10), às 16h (de Brasília) - Allianz Parque, São Paulo (SP)

Cruzeiro 1 x 2 Santos
Domingo (10), às 18h30 (de Brasília) - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Grêmio 0 x 1 Sport
Domingo (10), às 20h30 (de Brasília) - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Juventude x Corinthians (a disputar)
Segunda-feira (11), às 20h (de Brasília) - Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias