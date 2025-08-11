menu hamburguer
Futebol Nacional

Confira a seleção do primeiro turno do Brasileirão escolhida pelo Lance!

Metade inicial da competição nacional chegou ao fim nesta segunda-feira (11)

Troféu do Brasileirão (Foto: Divulgação/ CBF)
imagem cameraTroféu do Brasileirão (Foto: Divulgação/CBF)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
21:58
O primeiro turno do Brasileirão chegou ao fim nesta segunda-feira (11). Juventude e Corinthians duelaram no Alfredo Jaconi em partida que terminou em vitória do Papo por 2 a 1, findando, em tese, a primeira metade do campeonato - duelos atrasados ainda serão cumpridos nas próximas semanas.

Com o fim das 19 rodadas iniciais, a redação do Lance! analisou o desempenho de todos os atletas ao longo do torneio, e elegeu, por meio de votação, o time ideal até o momento. Como corte, atletas com menos de dez jogos disputados não foram considerados para a votação.

👀 Confira o resultado da seleção do 1º turno do Brasileirão pela redação do Lance!

🧤 GOL: Gabriel Brazão (Santos)
➡️ LTD: Agustín Giay (Palmeiras)
🛡️ ZAG: Léo Ortiz (Flamengo)
🛡️ ZAG: Fabrício Bruno (Cruzeiro)
⬅️ LTE: Joaquín Piquerez (Palmeiras)
🧠 MEI: Alan Patrick (Internacional)
🧠 MEI: Matheus Pereira (Cruzeiro)
🧠 MEI: Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
🎯 ATA: Erick Pulga (Bahia)
🎯 ATA: Pablo Vegetti (Vasco)
🎯 ATA: Kaio Jorge (Cruzeiro)

📋 TÉC: Rafael Guanaes (Mirassol)

Apesar de não haver troféus ou comemoração, o campeão simbólico do 1º turno do Campeonato Brasileiro foi o Flamengo. A equipe comandada por Filipe Luís fez 40 dos 54 pontos possíveis, além de ter o melhor ataque (33) e a melhor defesa (8). Ainda há um jogo atrasado para ser cumprido, diante do Sport, com data ainda não definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ainda assim, o Rubro-Negro não foi o que mais colocou representantes na seleção do turno inicial do Brasileirão montada pelo Lance!. O clube que teve mais atletas foi o Cruzeiro, com três: Kaio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno. A equipe de Leonardo Jardim vem justamente logo atrás do Fla, com 37 pontos em 19 compromissos cumpridos.

