Pitaco do Guffo: Quem leva a Bola de Ouro?

A prestigiada revista France Football revelou os 30 nominados ao Ballon D’Or, a Bola de Ouro, um dos prêmios individuais mais cobiçados e importantes do futebol mundial. Durante muito tempo, o prêmio foi para destacar o melhor europeu da temporada (1956 a 1994), mas depois veio a unificação com o prêmio da FIFA. Desta vez, quem leva a Bola de Ouro?

Do Brasil, apenas Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká já venceram o galardão. Faz tempo que não temos um candidato forte e provavelmente não será este ano, com apenas dois brazucas nominados: Raphinha e Vini Júnior, e nenhum deles é favorito.

Yamal pode bater recorde

Ronaldo Nazário, aliás, foi o mais jovem vencedor do troféu, ao ganhá-lo em 1997 com apenas 20 anos de idade. Este ano, o meia atacante do Barcelona Lamine Yamal pode bater esse recorde, com seus 18 anos de idade. Além do título nacional pelo Barcelona e europeu pela Espanha, Lamine foi o jogador que mais completou dribles nas 5 grandes ligas: 161, 54 a mais do que o segundo colocado. Ele é um dos favoritos.

Lamine Yamal recebe a camisa 10 do Barcelona com renovação de contrato até 2031. (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Também é forte candidato o craque egípcio Mohamed Salah, campeão inglês pelo Liverpool. Ele teve envolvimento em 57 gols na temporada (gols + assistências), sendo o jogador com a maior participação em gols nas 5 grandes ligas europeias. Mas o fato de ser africano tira um pouco do seu favoritismo. O último - e único - atleta africano a ganhar a Bola de Ouro foi o liberiano George Weah em 1995.

Os grandes favoritos tem raiz africana

Na minha opinião, há dois grandes favoritos que podem desbancar Yamal e Salah. Ambos são franceses de nacionalidade, mas possuem origens africanas: Désiré Doué e Ousmane Dembélé. A dupla do PSG brilhou demais na temporada, levantando o inédito título da Champions League e fazendo barba, bigode e cabelo no futebol francês.

Dembélé foi o grande craque do time de Luis Enrique, seja jogando como centroavante ou como atacante de lado. Teve envolvimento em 49 gols (35 gols marcados + 14 assistências) na temporada. Doué é mais uma grande revelação do frutífero futebol francês, com 16 gols e 14 assistências. Quem leva a Bola de Ouro? Em setembro saberemos!