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Mais um time de olho! Clube europeu tem interesse em atacante do Cruzeiro

Jogador já esteve na mira de outras duas equipes

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/11/2026 19:42
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Arroyo comemora vitória do Cruzeiro
Arroyo comemora vitória do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Um dos destaques da equipe comandada por Artur Jorge, o atacante Arroyo, do Cruzeiro, desperta o interesse de outra equipe europeia. Depois da Krasnodar e Roma, o equatoriano entrou na mira do Benfica, de Portugal.

O Lance! apurou que o interesse italiano é mais antigo e vem desde a última janela de transferências. Há menos de dois meses, a equipe sondou a situação do atleta celeste e buscou entender as condições para uma possível negociação.

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Antes mesmo de Roma e Benfica, o Krasnodar chegou a fazer sondagem pelo atacante do Cruzeiro em agosto. A tendência é que com a chegada do fim da temporada as negociações e as sondagens se intensifiquem.

No entanto, até mesmo por conta de o atacante estar vivendo grande fase, o Cruzeiro não tema intenção de negocia-lo facilmente.

➡️Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro

A informação do interesse do Benfica foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Rocha e confirmada pela reportagem do Lance!.

Arroyo contra o Remo
Arroyo contra o Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Keny Arroyo no Cruzeiro

O atacante Keny Arroyo chegou ao Cruzeiro em setembro de 2025. A Raposa investiu cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50,8 milhões na cotação da época).

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Desde então, ele assumiu a titularidade do time mineiro e se valorizou no mercado. Segundo o Transfermarkt, o equatoriano é avaliado em cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões na cotação atual).

Atualmente, Arroyo soma 65 partidas oficiais com o uniforme celeste. Nesse período, marcou 12 gols, deu nove assistências e conquistou o título do Campeonato Mineiro. Nesta temporada, entrou em campo 50 vezes, marcou oito gols e deu oito assistências.

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O destaque no Cruzeiro rendeu ao atacante convocações para a seleção do Equador. Ele apareceu pela segunda vez seguida na lista de Marcelo Gallardo.

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