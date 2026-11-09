Mais um time de olho! Clube europeu tem interesse em atacante do Cruzeiro
Jogador já esteve na mira de outras duas equipes
Um dos destaques da equipe comandada por Artur Jorge, o atacante Arroyo, do Cruzeiro, desperta o interesse de outra equipe europeia. Depois da Krasnodar e Roma, o equatoriano entrou na mira do Benfica, de Portugal.
O Lance! apurou que o interesse italiano é mais antigo e vem desde a última janela de transferências. Há menos de dois meses, a equipe sondou a situação do atleta celeste e buscou entender as condições para uma possível negociação.
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Antes mesmo de Roma e Benfica, o Krasnodar chegou a fazer sondagem pelo atacante do Cruzeiro em agosto. A tendência é que com a chegada do fim da temporada as negociações e as sondagens se intensifiquem.
No entanto, até mesmo por conta de o atacante estar vivendo grande fase, o Cruzeiro não tema intenção de negocia-lo facilmente.
➡️Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro
A informação do interesse do Benfica foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Rocha e confirmada pela reportagem do Lance!.
Keny Arroyo no Cruzeiro
O atacante Keny Arroyo chegou ao Cruzeiro em setembro de 2025. A Raposa investiu cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50,8 milhões na cotação da época).
Desde então, ele assumiu a titularidade do time mineiro e se valorizou no mercado. Segundo o Transfermarkt, o equatoriano é avaliado em cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões na cotação atual).
Atualmente, Arroyo soma 65 partidas oficiais com o uniforme celeste. Nesse período, marcou 12 gols, deu nove assistências e conquistou o título do Campeonato Mineiro. Nesta temporada, entrou em campo 50 vezes, marcou oito gols e deu oito assistências.
➡️ Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter
O destaque no Cruzeiro rendeu ao atacante convocações para a seleção do Equador. Ele apareceu pela segunda vez seguida na lista de Marcelo Gallardo.
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