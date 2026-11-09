O São Paulo aproveitou a pausa do Campeonato Brasileiro para dar sequência à preparação para as quatro últimas rodadas da competição. O elenco trabalhou na tarde desta segunda-feira (9), após quatro dias de folga, no CT da Barra Funda, em atividade comandada por Dorival Júnior e sua comissão técnica.

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Antes de retomar a disputa do Brasileirão, o Tricolor terá um compromisso amistoso contra o Noroeste, marcado para sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O próximo jogo oficial será diante do Fluminense, no dia 19 de novembro, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada.

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A atividade desta segunda começou com trabalhos de mobilidade e força, sob orientação dos preparadores físicos. Na sequência, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram exercícios de posse de bola, com ênfase na pressão pós-perda, na circulação rápida, na pressão sobre o portador da bola e na criação de superioridade.

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Desfalques e jogadores no REFFIS

O atacante Luciano foi liberado da atividade após a morte de seu pai, Itamar Neves, no último fim de semana.

Durante o período da Data Fifa, Dorival também não contará com Bobadilla, convocado pela seleção paraguaia para amistosos contra Singapura, no dia 13, e Japão, no dia 17. Os jovens Djhordney e Pedro Ferreira, por sua vez, defenderão a Seleção Brasileira sub-20 em dois compromissos contra o Peru, nos dias 13 e 16, em Belém.

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Os jogadores que se recuperam de lesões deram continuidade aos respectivos cronogramas de tratamento no REFFIS Plus. São eles: Nicolas, que passou por sutura no menisco do joelho esquerdo; Buta, submetido a uma artroscopia no joelho direito; Domingos Duarte, em recuperação de cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito; Marcos Antônio, com lesão no tornozelo direito; e Sabino, que passou por cirurgia para reparo de cartilagem do joelho direito.

O elenco volta a treinar na manhã desta terça-feira (10), novamente no CT da Barra Funda.