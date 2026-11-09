Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Com baixas, São Paulo treina durante a Data Fifa com foco nas últimas rodadas do Brasileirão

Tricolor realizou atividade de força e exercícios com bola nesta segunda-feira; equipe terá amistoso contra o Noroeste antes de voltar a campo pelo Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
09/11/2026 19:23
Favorite o Lance! no Google
Lucas Moura durante treino do São Paulo
Lucas Moura durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan/SPFC)

O São Paulo aproveitou a pausa do Campeonato Brasileiro para dar sequência à preparação para as quatro últimas rodadas da competição. O elenco trabalhou na tarde desta segunda-feira (9), após quatro dias de folga, no CT da Barra Funda, em atividade comandada por Dorival Júnior e sua comissão técnica.

➡️Justiça condena São Paulo a pagar quase R$ 1 milhão a Ruan Tressoldi; entenda

Antes de retomar a disputa do Brasileirão, o Tricolor terá um compromisso amistoso contra o Noroeste, marcado para sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O próximo jogo oficial será diante do Fluminense, no dia 19 de novembro, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada.

continua após a publicidade

A atividade desta segunda começou com trabalhos de mobilidade e força, sob orientação dos preparadores físicos. Na sequência, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram exercícios de posse de bola, com ênfase na pressão pós-perda, na circulação rápida, na pressão sobre o portador da bola e na criação de superioridade.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Desfalques e jogadores no REFFIS

O atacante Luciano foi liberado da atividade após a morte de seu pai, Itamar Neves, no último fim de semana.

Durante o período da Data Fifa, Dorival também não contará com Bobadilla, convocado pela seleção paraguaia para amistosos contra Singapura, no dia 13, e Japão, no dia 17. Os jovens Djhordney e Pedro Ferreira, por sua vez, defenderão a Seleção Brasileira sub-20 em dois compromissos contra o Peru, nos dias 13 e 16, em Belém.

continua após a publicidade

Os jogadores que se recuperam de lesões deram continuidade aos respectivos cronogramas de tratamento no REFFIS Plus. São eles: Nicolas, que passou por sutura no menisco do joelho esquerdo; Buta, submetido a uma artroscopia no joelho direito; Domingos Duarte, em recuperação de cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito; Marcos Antônio, com lesão no tornozelo direito; e Sabino, que passou por cirurgia para reparo de cartilagem do joelho direito.

O elenco volta a treinar na manhã desta terça-feira (10), novamente no CT da Barra Funda.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ruan Tressoldi em jogo do São Paulo

São Paulo

Justiça condena São Paulo a pagar quase R$ 1 milhão a Ruan Tressoldi; entenda

Há 2 horas
Árbitro levanta cartão vermelho para jogador do time listrado preto e branco durante a partida.

Fora de Campo

Punição de Yuri Alberto, do Corinthians, após expulsão viraliza: 'Ridículo'

Há 3 horas
Técnico do São Paulo FC aponta durante a partida, vestindo camisa preta e amarela.

São Paulo

São Paulo terá ausências na reapresentação após folga na Data Fifa

Há 4 horas
São Paulo x Corinthians

São Paulo

São Paulo é multado pelo STJD após clássico contra o Corinthians; veja valor

Há 6 horas
Dorival Jr., técnico do São Paulo

São Paulo

Lesões, saídas e improvisos: São Paulo tem dor de cabeça na zaga em 2026

Há 1 dia
Técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, comandando treino na última Data Fifa

Seleções

Seleção do Paraguai é convocada com jogadores de Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio

Há 2 dias
Mais LANCE!
Bandeirinha do São Paulo

São Paulo marca amistoso contra o Noroeste durante a Data Fifa; saiba mais

Dorival Jr.

Dorival quebra o silêncio sobre futuro no São Paulo e manda recado à próxima gestão

O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; veja

Jovem com camiseta do São Paulo FC escreve em papel na mesa.

Joia de 14 anos do São Paulo entra no radar da seleção da Espanha

Calleri comemora gol marcado em São Paulo x Vitória

Vai torcer? Palmeiras pode ajudar o São Paulo a chegar à Libertadores

São-Paulo-Galoppo

São Paulo paga dívida com agente de Galoppo e aguarda retirada de transfer ban da Fifa

Marcos Antônio durante confronto na Sul-Americana (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

São Paulo: Dorival não sabe se Marcos Antônio volta a jogar em 2026

Bandeirinha do São Paulo

Site do São Paulo sofre ataque hacker e exibe conteúdo homofóbico

Três jogadores em uniformes vermelhos comemoram em campo, com arquibancadas vazias ao fundo.

Filho de ídolo do São Paulo marca no fim e vira herói na Europa

Clássico Majestoso terminou em 0 a 0 na Vila Belmiro (Foto: Theo Daolio/ModusFocus/Folhapress)

Resposta de Dorival após São Paulo x Corinthians divide torcedores

Dorival Jr.

São Paulo perde dois atacantes e um defensor para duelo contra o Fluminense

Corinthians x São Paulo disputam bola na chuva em estádio lotado durante partida do Brasileirão

Torcida do Corinthians reage ao empate com o São Paulo: 'Sem condições'

Dorival Jr., técnico do São Paulo

Dorival justifica Calleri no banco e diz que São Paulo sente falta do Morumbis