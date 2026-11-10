Em mais uma temporada excepcional, disputando o título Brasileiro, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o Verdão tem colecionado grandes personagens. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Palmeiras? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!

Para chegar aos nomes dos cinco jogadores, o Lance! ouviu dez jornalistas que escolheram seus top-5. Terminadas as entrevistas, foi montado um ranking. Cada primeira colocação, valia cinco pontos, segunda posição, quatro pontos, terceira, três pontos, quarta, dois pontos e quinta, um ponto.

continua após a publicidade

Com isso, foram selecionados como cinco postulantes a maior ídolo do Palmeiras: Ademir da Guia, Marcos, Evair, Gustavo Gómez e o volante Dudu.

Ranking ídolos do Palmeiras (Foto: Arte Lance!/Gemini)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira um pouco mais sobre a história do postulantes a maior ídolo da história do Palmeiras

Ademir da Guia

Ademir da Guia é um dos maiores símbolos das duas Academias de Futebol. Defendeu o clube entre 1961 e 1977, disputou 902 partidas e conquistou cinco títulos brasileiros e cinco paulistas. Conhecido pela classe, visão de jogo e elegância, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa alviverde.

continua após a publicidade

Marcos

Marcos chegou ao Palmeiras em 1992 e se tornou um dos principais personagens da história do clube. Foi decisivo na conquista da Libertadores de 1999 e eternizou sua idolatria ao permanecer no Verdão durante o rebaixamento de 2002, ajudando no retorno à Série A. Disputou 533 partidas pelo clube e também foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.

Evair

Evair foi um dos grandes protagonistas da reconstrução do Palmeiras no início dos anos 1990. Ele marcou 126 gols em 245 partidas e teve papel fundamental no fim do jejum de títulos estaduais em 1993, quando marcou dois gols na vitória sobre o Corinthians na decisão. Também conquistou dois Brasileiros, dois Paulistas e a Libertadores de 1999, marcando na final contra o Deportivo Cali.

continua após a publicidade

Dudu

Dudu foi peça fundamental nas duas Academias do Palmeiras. Contratado em 1964, destacou-se pela capacidade de marcação, liderança e proteção à defesa, formando uma parceria histórica com Ademir da Guia no meio-campo. Em 615 jogos, conquistou cinco títulos brasileiros, três paulistas e o Torneio Rio-São Paulo de 1965. Posteriormente, comandou o time como treinador e conquistou o Paulista de 1976.

Gustavo Gómez

Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 e se consolidou como um dos principais líderes da história recente do clube. Capitão da equipe em uma das eras mais vitoriosas do Verdão, foi protagonista nas conquistas de duas Libertadores (2020 e 2021) e dos Brasileiros de 2018, 2022 e 2023.