Reta final do Brasileirão: o que o Vasco busca nos últimos cinco jogos?
Cruz-Maltino ainda sonha com vaga na Libertadores, mas precisa se afastar da zona de rebaixamento
Eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras, o Vasco entra na reta final da temporada com o Campeonato Brasileiro como único compromisso. Nas últimas cinco rodadas, o Cruz-Maltino terá dois objetivos em disputa: afastar de vez o risco de rebaixamento e tentar uma arrancada que ainda pode render uma vaga na Libertadores de 2027.
A equipe comandada por Pedro Emanuel ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos, e tem um jogo a menos em relação a alguns concorrentes. A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos. Por isso, apesar de ainda existir a possibilidade de classificação para o torneio continental, o clube precisa manter a atenção na parte de baixo da tabela.
Libertadores ainda é um objetivo possível
A eliminação na Copa do Brasil encerrou o caminho mais direto para o Vasco chegar à Libertadores. Mesmo assim, o clube ainda pode conquistar uma vaga pelo Brasileirão. O cenário depende de uma combinação de resultados que pode ampliar a zona de classificação de G6 para até G9.
A primeira vaga adicional foi encaminhada com a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil. Como o clube paulista já tem presença garantida na Libertadores pelo Brasileirão, uma eventual conquista do torneio nacional fará com que a vaga seja redistribuída pela tabela da Série A.
Outros resultados também podem aumentar o número de classificados. O Palmeiras precisa conquistar a Libertadores, enquanto o Atlético-MG pode abrir outra vaga caso vença a Sul-Americana e termine o Brasileiro em posição que já lhe garanta presença na competição continental. Além disso, um eventual rebaixamento do Grêmio, finalista da Copa do Brasil, também pode provocar a redistribuição de uma vaga.
Atualmente, o Santos e o Red Bull Bragantino aparecem na oitava e nona posições, ambos com 47 pontos. Caso vença a Chapecoense no compromisso atrasado, o Vasco chegará a 44 pontos e ficará a três da atual nona colocação.
Afastar o risco de rebaixamento
Apesar da possibilidade de alcançar a Libertadores, o Vasco ainda não está matematicamente livre do rebaixamento. Com 41 pontos, o Cruz-Maltino tem quatro de vantagem sobre o Corinthians, primeiro integrante do Z-4.
A prioridade passa por somar pontos para evitar qualquer aproximação dos adversários que brigam contra a queda. Uma sequência positiva também pode permitir que a equipe mire objetivos maiores na classificação.
Os últimos compromissos do Vasco
O Vasco terá cinco partidas para encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. A sequência começa neste sábado (14), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da competição.
Depois, o Cruz-Maltino recebe o Internacional em São Januário, visita o Red Bull Bragantino, enfrenta o Atlético-MG fora de casa e encerra sua campanha diante do Vitória, também em São Januário.
Além da pontuação, o confronto com o Bragantino pode ganhar importância especial por envolver um concorrente direto na disputa por uma vaga na Libertadores.
A sequência do Vasco no Brasileirão
- Chapecoense x Vasco
- Vasco x Internacional
- Red Bull Bragantino x Vasco
- Atlético-MG x Vasco
- Vasco x Vitória
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