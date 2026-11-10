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Reta final do Brasileirão: o que o Vasco busca nos últimos cinco jogos?

Cruz-Maltino ainda sonha com vaga na Libertadores, mas precisa se afastar da zona de rebaixamento

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 08:00
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Puma Rodríguez é abraçado pelos companheiros do Vasco após o segundo gol contra o Palmeiras.
Puma Rodríguez é abraçado pelos companheiros de Vasco após o segundo gol sobre o Palmeiras

Eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras, o Vasco entra na reta final da temporada com o Campeonato Brasileiro como único compromisso. Nas últimas cinco rodadas, o Cruz-Maltino terá dois objetivos em disputa: afastar de vez o risco de rebaixamento e tentar uma arrancada que ainda pode render uma vaga na Libertadores de 2027.

A equipe comandada por Pedro Emanuel ocupa a 13ª colocação, com 41 pontos, e tem um jogo a menos em relação a alguns concorrentes. A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos. Por isso, apesar de ainda existir a possibilidade de classificação para o torneio continental, o clube precisa manter a atenção na parte de baixo da tabela.

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Libertadores ainda é um objetivo possível

A eliminação na Copa do Brasil encerrou o caminho mais direto para o Vasco chegar à Libertadores. Mesmo assim, o clube ainda pode conquistar uma vaga pelo Brasileirão. O cenário depende de uma combinação de resultados que pode ampliar a zona de classificação de G6 para até G9.

A primeira vaga adicional foi encaminhada com a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil. Como o clube paulista já tem presença garantida na Libertadores pelo Brasileirão, uma eventual conquista do torneio nacional fará com que a vaga seja redistribuída pela tabela da Série A.

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Outros resultados também podem aumentar o número de classificados. O Palmeiras precisa conquistar a Libertadores, enquanto o Atlético-MG pode abrir outra vaga caso vença a Sul-Americana e termine o Brasileiro em posição que já lhe garanta presença na competição continental. Além disso, um eventual rebaixamento do Grêmio, finalista da Copa do Brasil, também pode provocar a redistribuição de uma vaga.

Atualmente, o Santos e o Red Bull Bragantino aparecem na oitava e nona posições, ambos com 47 pontos. Caso vença a Chapecoense no compromisso atrasado, o Vasco chegará a 44 pontos e ficará a três da atual nona colocação.

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Jogadores do Vasco da Gama abraçam-se em círculo no campo.
Elenco do Vasco antes da partida contra o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Afastar o risco de rebaixamento

Apesar da possibilidade de alcançar a Libertadores, o Vasco ainda não está matematicamente livre do rebaixamento. Com 41 pontos, o Cruz-Maltino tem quatro de vantagem sobre o Corinthians, primeiro integrante do Z-4.

A prioridade passa por somar pontos para evitar qualquer aproximação dos adversários que brigam contra a queda. Uma sequência positiva também pode permitir que a equipe mire objetivos maiores na classificação.

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Os últimos compromissos do Vasco

O Vasco terá cinco partidas para encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. A sequência começa neste sábado (14), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da competição.

Depois, o Cruz-Maltino recebe o Internacional em São Januário, visita o Red Bull Bragantino, enfrenta o Atlético-MG fora de casa e encerra sua campanha diante do Vitória, também em São Januário.

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Além da pontuação, o confronto com o Bragantino pode ganhar importância especial por envolver um concorrente direto na disputa por uma vaga na Libertadores.

A sequência do Vasco no Brasileirão

  • Chapecoense x Vasco
  • Vasco x Internacional
  • Red Bull Bragantino x Vasco
  • Atlético-MG x Vasco
  • Vasco x Vitória

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