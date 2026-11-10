Vasco terá jogo decisivo pelo Brasileirão no mesmo dia das eleições

Após a eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (8), o Vasco terá cinco dias para se preparar para outros dois compromissos importantes. O próximo sábado (14) promete ser movimentado para o clube, dentro e fora de campo, com a realização das eleições presidenciais e um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro.

A partir das 10h (de Brasília), os sócios estatutários começam a definir quem comandará o Vasco no próximo triênio. A votação terá formato híbrido, com possibilidade de participação online ou presencial, na sede do Calabouço. A eleição definirá o presidente da Diretoria Administrativa, o presidente da Assembleia Geral e os integrantes do Conselho Deliberativo.

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Quatro candidatos concorrem à presidência: Pedrinho (Sempre Vasco), Pedro Strozenberg (Vasco dos Vascaínos), Sérgio Frias (O Vasco é Eterno) e Raul Lima Neto (O Vasco é para Quem Acredita). A votação será encerrada às 22h (de Brasília), quando começará a apuração dos resultados.

Enquanto o futuro político do clube estará em definição, o time entrará em campo pela partida atrasada do Brasileirão. Às 20h30 (de Brasília), o Vasco enfrenta a Chapecoense em um confronto que pode influenciar diretamente os objetivos da equipe nesta reta final de temporada.

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Andrés Gómez em Vasco x Chapecoense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Uma vitória pode aproximar o Cruz-Maltino da disputa por uma vaga na Libertadores. Com os três pontos, a equipe ficará a três do oitavo colocado e ainda poderá ser beneficiada por uma eventual abertura de vagas na competição continental, a depender dos campeões da Libertadores e da Sul-Americana.

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Por outro lado, um resultado diferente tornará esse objetivo mais distante. Nesse cenário, a prioridade do Vasco deverá ser garantir a permanência na Série A, com a busca pelos 45 pontos, pontuação historicamente utilizada como referência para escapar do rebaixamento.

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O sábado reunirá duas decisões importantes para o Vasco: a escolha de quem comandará o clube nos próximos três anos e a definição dos objetivos esportivos para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

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