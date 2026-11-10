Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Vasco terá jogo decisivo pelo Brasileirão no mesmo dia das eleições

Sócios começam a votar às 10h de sábado (14), enquanto equipe enfrenta a Chapecoense, às 20h30

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores de futebol disputam a bola sob chuva; destaque para C. Barros nº 88 no uniforme preto.
Puma comemora gol marcado pelo Vasco contra a Chapecoense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após a eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (8), o Vasco terá cinco dias para se preparar para outros dois compromissos importantes. O próximo sábado (14) promete ser movimentado para o clube, dentro e fora de campo, com a realização das eleições presidenciais e um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro.

A partir das 10h (de Brasília), os sócios estatutários começam a definir quem comandará o Vasco no próximo triênio. A votação terá formato híbrido, com possibilidade de participação online ou presencial, na sede do Calabouço. A eleição definirá o presidente da Diretoria Administrativa, o presidente da Assembleia Geral e os integrantes do Conselho Deliberativo.

continua após a publicidade

➡️ Esposa de craque do Vasco revela ameaça de morte após eliminação

Quatro candidatos concorrem à presidência: Pedrinho (Sempre Vasco), Pedro Strozenberg (Vasco dos Vascaínos), Sérgio Frias (O Vasco é Eterno) e Raul Lima Neto (O Vasco é para Quem Acredita). A votação será encerrada às 22h (de Brasília), quando começará a apuração dos resultados.

Enquanto o futuro político do clube estará em definição, o time entrará em campo pela partida atrasada do Brasileirão. Às 20h30 (de Brasília), o Vasco enfrenta a Chapecoense em um confronto que pode influenciar diretamente os objetivos da equipe nesta reta final de temporada.

continua após a publicidade
Jogadores do Vasco da Gama e da Chapecoense disputam a bola durante a partida.
Andrés Gómez em Vasco x Chapecoense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Léo Jardim busca redenção em campo, mas destino é cruel com goleiro do Vasco

Uma vitória pode aproximar o Cruz-Maltino da disputa por uma vaga na Libertadores. Com os três pontos, a equipe ficará a três do oitavo colocado e ainda poderá ser beneficiada por uma eventual abertura de vagas na competição continental, a depender dos campeões da Libertadores e da Sul-Americana.

➡️ Vasco ainda pode alcançar Libertadores pelo Brasileirão; veja os cenários

Por outro lado, um resultado diferente tornará esse objetivo mais distante. Nesse cenário, a prioridade do Vasco deverá ser garantir a permanência na Série A, com a busca pelos 45 pontos, pontuação historicamente utilizada como referência para escapar do rebaixamento.

continua após a publicidade

O sábado reunirá duas decisões importantes para o Vasco: a escolha de quem comandará o clube nos próximos três anos e a definição dos objetivos esportivos para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Goleiro de uniforme amarelo realiza defesa em chute na linha do gol, com jogadores de preto e torcedores ao fundo.

Vasco

Bastidores: como funciona a escolha dos batedores de pênalti no Vasco desde 2023?

Há 10 horas
Jhon Arias e A. Gómez, de costas, abraçados em campo durante jogo de futebol.

Vasco

Andrés Gómez nunca havia cobrado pênalti na carreira antes de eliminação do Vasco

Há 10 horas
Jogadores do Vasco da Gama abraçam-se em círculo no campo.

Vasco

Vasco tinha cobradores com 100% de aproveitamento que não bateram contra o Palmeiras

Há 12 horas
Viveros amplia o placar em Athletico-PR x Internacional (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Viveros é suspenso por dois jogos por pisão em jogador do Vasco e desfalca o Athletico contra o Flamengo

Há 14 horas
Pumita celebra o gol do Vasco na derrota para o Boca

Vasco

Apesar das eliminações, Vasco supera metas financeiras nas Copas em 2026

Há 15 horas
Classificado para a final, o Verdão enfrentará o Grêmio na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Mauro Cezar aponta favorecido por arbitragem em Vasco x Palmeiras

Há 16 horas
Mais LANCE!
Jogador do Vasco da Gama, em uniforme preto com faixa diagonal branca, comemora com os braços abertos durante a partida.

Vasco ainda pode alcançar Libertadores pelo Brasileirão; classificados podem chegar a nove

Jogador do NYCFC em uniforme azul claro dribla a bola contra DC United em jogo MLS.

Talles Magno marca no fim, garante vitória do New York City e fecha temporada na MLS

Arias consola Andréz Gómez após eliminação na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Atitude de Jhon Arias em Vasco x Palmeiras chama atenção

De acordo com esposa, craque Cruz-Maltino foi alvo de ameaças de morte (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Esposa de craque do Vasco revela ameaça de morte após eliminação

Jogador em uniforme preto com faixa diagonal branca aplaudindo em campo, público desfocado ao fundo.

Apesar da eliminação, Puma mostra seu valor novamente e se consolida como artilheiro do Vasco

Goleiro com uniforme roxo e luvas pretas, braços abertos, em jogo com torcida ao fundo.

Léo Jardim busca redenção em campo, mas destino é cruel com goleiro do Vasco

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, observa o jogo no banco de reservas diante do Vasco.

Torcedores do Flamengo reagem à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'

Thiago Mendes concede entrevista a jornalistas com microfones na área de imprensa.

Thiago Mendes revela conversa com Gómez e Lescano após pênaltis perdidos: 'Se sentindo culpados'

Jogador de futebol em campo, camiseta preta com faixa diagonal branca; outro jogador desfocado ao fundo.

Jogadores do Vasco ficam desolados após eliminação para o Palmeiras; veja vídeo

Jogador com uniforme azul confronta a polícia durante partida, com colegas de time e torcedores ao fundo.

Súmula ignora discussão de Gómez com policial sobre facção criminosa

Pedro Emanuel em coletiva do Vasco, ao lado do microfone, com tela Viva Sorte.

Pedro Emanuel explica escolha dos cobradores de pênaltis do Vasco após eliminação

Lucas Piton em ação com a camisa do Vasco

Lucas Piton vira assunto após eliminação do Vasco: 'Não existe'

Pedro Emanuel

Pedro Emanuel lamenta eliminação do Vasco: 'Sensação de tristeza'