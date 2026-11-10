O São Paulo chega à reta final do Campeonato Brasileiro com um desafio importante para os últimos quatro compromissos da temporada: melhorar a produção ofensiva. Apesar de ainda buscar uma posição melhor na tabela, o Tricolor apresenta números modestos no setor e tem o ataque menos produtivo entre os dez primeiros colocados da competição.

➡️Justiça condena São Paulo a pagar quase R$ 1 milhão a Ruan Tressoldi; entenda

Após 34 rodadas, a equipe marcou 39 gols (mesmo número de tentos sofridos), média de 1,15 por partida. O número coloca o São Paulo atrás dos demais integrantes do G-10 no quesito e evidencia uma dificuldade que pode pesar na tentativa de subir na classificação nas últimas rodadas.

continua após a publicidade

Calleri e Luciano concentram os gols na temporada

Os números individuais de 2026 mostram a importância de Calleri e Luciano para a produção ofensiva tricolor. Os dois são os principais goleadores do elenco na temporada: o argentino soma 16 gols em 45 partidas, enquanto o camisa 10 marcou 15 vezes no mesmo número de jogos. Juntos, eles acumulam 31 gols, além de sete assistências.

Calleri também registra uma participação direta em gol a cada 167 minutos, enquanto Luciano precisa de 183 minutos para alcançar o mesmo índice. O atacante argentino apresenta média de 1,9 finalização por partida, com 37% de pontaria e conversão de 44% das grandes chances, segundo dados do Sofascore.

continua após a publicidade

Luciano, por sua vez, tem média de 2,4 finalizações por jogo e se destaca também na construção das jogadas, com 1 passe decisivo por partida.

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Artur aparece como alternativa na criação

Entre os outros nomes do setor ofensivo, Artur apresenta números relevantes na construção. Em 33 jogos na temporada, o atacante soma cinco gols e cinco assistências, além de média de 1,8 passe decisivo por partida e 0,3 grande chance criada por jogo.

continua após a publicidade

Lucas Moura, que teve participação reduzida em razão de problemas físicos ao longo do ano, disputou 22 partidas, sendo 13 como titular. O camisa 7 marcou quatro gols e deu uma assistência, com média de 0,8 passe decisivo por jogo.

Ferreirinha também aparece como opção para o setor. Em 40 jogos, sendo 15 como titular, o atacante soma quatro gols e uma assistência. Um dos destaques individuais é a média de 1,7 drible certo por partida, com 62% de aproveitamento.

continua após a publicidade

➡️São Paulo é multado pelo STJD após clássico contra o Corinthians; veja valor

Produção ofensiva será desafio na reta final

Com quatro partidas pela frente, o São Paulo terá a oportunidade de melhorar os números e buscar mais eficiência no ataque. A equipe enfrenta Fluminense e Remo no Morumbis, além de Botafogo e Athletico-PR fora de casa.

A sequência será decisiva para as pretensões tricolores na tabela. Além de buscar resultados, o time precisará encontrar maior regularidade na criação e na conclusão das jogadas para encerrar o Brasileirão em uma posição melhor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo