Coluna do Dudu: a força do Vasco, a resiliência do Palmeiras e uma final…

*Por Dudu Cearense, ex-jogador e colunista do Lance!

Que jogo! Vasco e Palmeiras fizeram uma semifinal daquelas que mostram por que o futebol é tão empolgante. Duas camisas pesadas, dois objetivos importantes e muita coisa em jogo. De um lado, um Vasco que precisava dar uma resposta, diante de sua torcida, e que também enxergava na Copa do Brasil a possibilidade de conquistar um título e garantir uma vaga na Libertadores. Do outro, um Palmeiras que está acostumado a disputar decisões e que tinha mais uma oportunidade de fazer uma temporada com três "finais".

E é importante entender o momento das duas equipes antes de analisar o que aconteceu em São Januário. O Palmeiras está brigando pelo título do Brasileirão, chegou à final da Libertadores e agora garantiu presença na decisão da Copa do Brasil. É uma sequência muito importante. Já o Vasco ainda tem a preocupação com a permanência na Série A, mas sabia que uma conquista na Copa do Brasil podia mudar completamente o ambiente e o planejamento do clube.

continua após a publicidade

Quando você vira a chave para uma competição diferente, que também tem muita importância, a empolgação e a emoção de conquistar uma vaga em uma final são muito grandes. E, para o atleta, trocar essa chave é muito importante. É outro ambiente, outra motivação, outra maneira de encarar o jogo. Às vezes, o momento no campeonato nacional não é o melhor, mas você entra em uma semifinal sabendo que pode conquistar algo enorme.

E o Vasco mostrou isso. Dentro de casa, é muito forte. As duas camisas são pesadas, e o Vasco tem uma história muito ligada às viradas. É o time da virada! E conseguiu construir esse cenário em São Januário, com uma atuação de muita personalidade.

continua após a publicidade

O que mais me chamou a atenção foi a consistência do Vasco durante praticamente todo o jogo. A maneira como a equipe se comportou, muito agressiva, com posse de bola, competitiva e uma transição forte. Deu um all in no jogo. Enxergo o lado coletivo do Vasco muito forte nessa partida. Foi muito bem no ataque, agredindo o Palmeiras e fazendo o adversário se defender bastante.

Só que existe um detalhe que chama a atenção no Palmeiras há muitos anos: a consistência. Independentemente do estado, do estádio ou da torcida, mantém praticamente o mesmo padrão. Isso não é de agora. É uma característica de uma equipe que aprendeu a competir em qualquer ambiente e que sabe lidar com momentos de pressão.

continua após a publicidade

O Palmeiras sofreu muito fora de casa, encontrou um Vasco melhor em campo e precisou mostrar sua capacidade de resistência. E isso também faz parte do futebol. Você tem duas equipes querendo vencer, cada uma com suas necessidades, e, naquele momento, o Vasco foi melhor, conseguiu buscar o resultado e levou a decisão para os pênaltis. Mas o Palmeiras teve resiliência. E, quando chegou a hora de decidir, apareceu Carlos Miguel.

Para mim, ele foi o herói da partida. Já teve falhas em alguns jogos no passado, mas isso não condiz com a sua performance. Com certeza, é um grande goleiro e provou isso nesse jogo, principalmente nas cobranças de pênaltis. Goleiro também precisa de personalidade, frieza e confiança para viver um momento como aquele. E o Carlos Miguel foi decisivo.

continua após a publicidade

Valeu a pena demais ver esse jogo. Foi muito empolgante!

A responsabilidade de bater um pênalti

Um dos momentos que me chamou a atenção foi a cobrança de Andrés Gómez. Quando vi o André Gomez indo para a bola, pensei: "Esse cara nunca bateu um pênalti, acho que vai ter um risco muito grande". E não estou falando que um jogador precisa ter determinada idade ou que só os mais experientes podem assumir essa responsabilidade. Futebol não tem idade, não tem tempo. Vai muito do momento, da experiência do atleta, da performance e do mental. Só que, quando perde, faz muita diferença.

Colocar um atleta que nunca tinha batido um pênalti na carreira para cobrar em uma semifinal da Copa do Brasil é um risco muito grande. Se eu fosse o treinador, enxergaria isso como uma parte estratégica e não colocaria. Talvez o jogador tenha muita confiança, tenha batido muito bem nos treinamentos e se sentido preparado para assumir a responsabilidade. Isso também precisa ser considerado. Mas, no final do dia, o que fica é o resultado.

continua após a publicidade

Eu teria colocado um jogador mais experiente. O Vasco tinha o Piton e o Robert Renan, por exemplo, que poderiam assumir essa responsabilidade, bater e colocar a bola na rede. Era um momento de tudo ou nada. Não era o momento certo para correr um risco tão grande com um jogador que nunca havia passado por aquela situação.

É claro que experiência não significa certeza de fazer. Não existe isso no futebol. Você pode colocar um cara que já bateu várias vezes e ele também pode errar. Pode bater bem e o goleiro defender. Pênalti é personalidade. Você pode acertar e pode errar. Ali tem sentimento, emoção e frieza na hora da cobrança. Futebol não é conta exata.

continua após a publicidade

Mas, quando você tem a possibilidade de escolher, precisa entender o jogo estrategicamente. Eu teria colocado alguém que já tivesse batido várias vezes. Não é certeza de fazer, mas você tira um pouco da probabilidade do erro.

Andrés Gómez na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Abel Ferreira e a mentalidade vencedora do Palmeiras

Quando falo do Palmeiras, é impossível não falar de Abel Ferreira. Sou um cara muito fã dele pela maneira como trata os atletas e pela maneira como conduz o trabalho. E não é de agora. São muitos anos construindo uma mentalidade que transforma o atleta, seja dentro ou fora de campo.

continua após a publicidade

Imagino você vivenciar isso praticamente quatro, cinco anos, com a mesma mentalidade todos os dias, repetindo as mesmas coisas há anos e anos. Quando implementa uma cultura dessa, de mentalidade vencedora, entra aquele ditado: o exemplo arrasta.

Abel é um cara que cobra muito no dia a dia, mas também busca resultado, alta performance e excelência no trabalho, em todos os sentidos. Isso faz diferença. O jogador precisa entender o que o treinador quer, mas também precisa viver essa mentalidade diariamente. Não adianta falar de competitividade apenas antes de uma decisão. É preciso construir isso durante a temporada inteira.

continua após a publicidade

O Palmeiras tem atletas de altíssimo nível, jogadores que atuam com os melhores e que estão acostumados a disputar grandes competições. Mas essa longevidade do Abel explica muito por que o Palmeiras está sempre em finais e sempre na frente.

E tem outro ponto que considero fundamental: a gestão. Não existe sequer uma pergunta sobre mandar o treinador embora, sobre o trabalho estar horrível ou sobre precisar mudar tudo a cada resultado negativo. Existe consistência e personalidade da equipe, mas também uma maneira de pensar da diretoria.

Eu penso muito na parte da gestão de cima para baixo. Isso condiz com a maneira como o Palmeiras pensa o futebol, seja na base, na comissão técnica ou em todo o staff. A maneira como as áreas trabalham, as conexões entre os profissionais, o head de cada área… Enfim, tem muita coisa envolvida para que o Palmeiras consiga ter essa performance e mantenha essa mentalidade.

O seu líder faz muita diferença na performance do dia a dia. E Abel conseguiu construir isso. Não é simplesmente chegar ao jogo, montar uma equipe e buscar a vitória. É fazer com que todos entendam uma ideia, comprem essa ideia e trabalhem na mesma direção. Quando você tem essa continuidade, o resultado aparece em diferentes competições.

Por isso, mesmo quando encontra dificuldades, o Palmeiras consegue competir. Contra o Vasco, sofreu, foi pressionado e precisou resistir. Mas não perdeu a sua característica. Essa é a força de uma equipe que tem uma mentalidade consolidada.

Palmeiras ou Grêmio: quem chega favorito?

Agora, o Palmeiras terá o Grêmio pela frente na final da Copa do Brasil. E projetar essa decisão não é uma tarefa tão simples. As duas equipes chegam com argumentos importantes e têm treinadores que conhecem muito bem o peso de uma decisão.

O Palmeiras está brigando para ser campeão da Libertadores e do Brasileirão e agora terá mais uma final pela frente. É um calendário muito exigente, mas também é o cenário que todo jogador gostaria de viver: disputar títulos importantes e estar envolvido em grandes decisões.

Do outro lado, o Grêmio chega a mais uma final de Copa do Brasil com Renato Gaúcho. É um treinador incrível, a cara do Grêmio, pela maneira como joga e pela identificação que tem com o clube. Já está colocando o seu ideal na equipe e conhece muito bem o ambiente de uma decisão.

É difícil apontar um favorito com tanta antecedência, mas acredito que o Palmeiras tenha um pouco de vantagem pela longevidade do Abel. A maneira como joga, a consistência que apresenta e a qualidade dos jogadores fazem diferença. Também existe a questão tática. Abel tem mais peças para fazer um rodízio, descansar alguns atletas e manter o nível da equipe mesmo com tantos compromissos importantes.

Mas não colocaria o Palmeiras como favorito absoluto. O Grêmio também é muito forte, tem um treinador experiente e sabe disputar esse tipo de jogo. E existe um detalhe que muda completamente a análise: será apenas uma partida.

Em jogo único, tudo pode acontecer. Não existe a possibilidade de corrigir um erro no confronto seguinte ou administrar uma vantagem construída anteriormente. Vai fazer diferença quem estiver bem naquele momento. A preparação, a concentração, a parte mental e a capacidade de executar o plano de jogo serão fundamentais.

Vejo um Palmeiras com um pouco de vantagem, principalmente pela consistência construída ao longo dos anos com Abel Ferreira. Mas não é 100%. O Grêmio tem suas armas e vai entrar para disputar o título.

No fim, é isso que torna o futebol tão especial. Você pode ter o melhor planejamento, uma grande equipe e um treinador com uma mentalidade vencedora, mas precisa provar tudo dentro de campo. No dia 6 de dezembro, no Mané Garrincha, serão 90 minutos — ou o tempo que for necessário — para decidir quem fica com a taça.

E, em uma final de jogo único, quem estiver mais preparado para aquele momento terá uma grande vantagem.

+Leia todos os colunista do Lance!

Dudu Cearense é ex-jogador de futebol, com passagens por grandes clubes como CSKA Moscou, Atlético-MG e Botafogo, além de ter defendido a Seleção. Agora, integra o Lance! Legends, projeto do Lance! que reúne grandes nomes e ídolos do esporte para compartilhar experiências, histórias, análises e opiniões, aproximando os fãs de quem viveu o esporte dentro de campo.