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Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Palmeiras

Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores do Verdão em enquete

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 07:00
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Quem é o maior ídolo do Palmeiras
Quem é o maior ídolo do Palmeiras (Foto: Arte Lance!/Reprodução)

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? A começar pelo Palmeiras, que conquistou a vaga na final da Copa do Brasil no último domingo! Mas, como fazer isso de forma mais justa? Ouvimos dez jornalistas que elegeram os cinco maiores ídolos da história do Verdão A decisão sobre o maior de todos será realizada em votação popular, que está no final deste texto.

Ademir da Guia e Marcos, do Palmeiras, com o troféu da final do Paulistão
Ademir da Guia e Marcos, do Palmeiras, com o troféu da final do Paulistão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

A votação foi realizada com cada repórter montando seu top-5 dos maiores nomes do Verdão. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente. Nome histórico, Ademir da Guia liderou o ranking, seguido por Marcos goleiro campeão da Libertadores. Na sequência, aparecem Evair, Gustavo Gómez e o volante Dudu.

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Um dos jornalistas ouvidos pelo Lance!, Mauro Beting relembrou outros jogadores da história do clube e foi o único a citar Luís Pereira, tricampeão brasileiro pelo Palmeiras e campeão da Libertadores pelo Flamengo.

– Em primeiro lugar, o Ademir da Guia, Divino, depois Marcos. Feliz o clube que tem um Deus com primeiro ídolo e um santo como segundo. O meu time dos sonhos tem: Marcos. Djalma Santos, Gustavo Gómez, Luís Pereira, Roberto Carlos; Dudu, Ademir da Guia e Jair Rosa Pinto, Juninho Botelho, Evair, César Maluco e Geraldo – avalia Mauro Beting.

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Confira todos os votos dos jornalistas:

Votos jornalistas ídolo do Palmeiras
Votos dos jornalistas para maior ídolo do Palmeiras (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Palmeiras segundo os jornalistas

Ranking ídolos do Palmeiras
Ranking ídolos do Palmeiras (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Vote aqui para o maior ídolo da história do Palmeiras!

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