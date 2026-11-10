Sem Yuri Alberto, Seedorf vive dilema no ataque do Corinthians

A suspensão de Yuri Alberto abriu uma disputa pelo comando do ataque do Corinthians. Sem seu principal centroavante, o técnico Clarence Seedorf terá que encontrar uma alternativa para a posição de camisa 9. Pedro Raul, Gui Negão e Memphis Depay aparecem como opções, mas os três atravessam momentos de instabilidade na temporada.

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A ausência de Yuri Alberto, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão após a expulsão no clássico contra o São Paulo, obriga o treinador neerlandês a buscar soluções em um setor que tem apresentado dificuldades ao longo de 2026. Nenhum dos possíveis substitutos conseguiu se firmar como referência ofensiva da equipe.

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Pedro Raul é a alternativa com características mais próximas às de um centroavante tradicional. Entretanto, o atacante ainda não conseguiu engrenar na temporada. Em 38 partidas, sendo apenas 10 como titular, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. O jogador também apresenta dificuldades nas finalizações, com 42% de pontaria e aproveitamento de apenas 10% nas chances claras de gol.

Outra possibilidade é Gui Negão, que ganhou espaço no elenco profissional, mas alternou bons momentos com atuações discretas desde sua promoção. O jovem disputou 23 partidas em 2026, nove como titular, e marcou dois gols. Apesar de ter convertido metade das quatro chances claras que recebeu, ainda busca regularidade para conquistar a confiança definitiva da comissão técnica.

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A terceira alternativa envolve uma mudança no posicionamento de Memphis Depay. O neerlandês pode atuar centralizado, como referência do ataque, mas também precisa superar a má fase. Em 24 jogos na temporada, sendo 18 como titular, marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. O camisa 10 ainda busca recuperar o ritmo de jogo após enfrentar problemas físicos nas últimas semanas.

Com a pausa no calendário para a Data Fifa de novembro, Seedorf terá mais tempo para avaliar as opções disponíveis e trabalhar alternativas para o setor ofensivo do Corinthians. O período sem jogos permitirá ao treinador realizar ajustes táticos e preparar a equipe para o confronto contra o Botafogo, no dia 18 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro.

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Memphis Depay surge como alternativa para assumir o comando do ataque do Corinthians (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Entenda a suspensão de Yuri Alberto

Yuri Alberto foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 254, que trata de "praticar jogada violenta", prevê suspensão de uma a seis partidas. Já o artigo 258, referente a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", também estabelece punição de uma a seis partidas. Neste último, o atacante foi enquadrado pelo chute dado na bandeirinha de escanteio após receber o cartão vermelho.

Durante o julgamento, a defesa do Corinthians argumentou que Yuri Alberto não teve a intenção de machucar Ferreirinha, do São Paulo, mas apenas disputar a bola. Os advogados solicitaram a aplicação da pena mínima de uma partida, pedido que foi aceito pelos auditores.

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No entanto, o atacante recebeu mais um jogo de suspensão pelo chute na bandeirinha de escanteio. Os auditores entenderam que a atitude contrariou a ética desportiva e aplicaram uma nova punição.

Como as suspensões foram aplicadas por infrações diferentes, Yuri Alberto terá que cumprir dois jogos de afastamento. Dessa forma, o atacante ficará fora das partidas contra Botafogo e Atlético-MG, ambas pelo Campeonato Brasileiro.