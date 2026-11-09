Bastidores: como funciona a escolha dos batedores de pênalti no Vasco desde 2023?

A eliminação do Vasco para o Palmeiras, nos pênaltis, neste domingo (8), pela semifinal da Copa do Brasil, levantou questionamentos sobre a escolha dos cobradores. A escalação de alguns jogadores chamou a atenção da torcida, principalmente pela presença de atletas que já haviam convertido cobranças pelo clube e ainda mantinham 100% de aproveitamento, enquanto Andrés Gómez, que nunca havia batido um pênalti na carreira, assumiu a sexta cobrança e acabou disperdiçando.

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Segundo a apuração do Lance!, desde 2023, o Vasco trabalha com uma lista pré-definida de cobradores para as partidas em que existe a possibilidade de uma disputa por pênaltis. O planejamento não contempla apenas os cinco primeiros, mas também os possíveis nomes para as cobranças seguintes. O goleiro Léo Jardim, por exemplo, costuma aparecer como último da relação.

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O modelo foi adotado nas sete disputas realizadas pelo clube desde então, com seis classificações. A ordem também não depende necessariamente das substituições durante a partida. Caso um jogador entre no decorrer do jogo, ele não ocupa automaticamente a posição de quem deixou o campo. A comissão técnica já estabelece previamente onde cada atleta se encaixa na sequência.

Jogadores do Vasco comemoram classificação nos pênaltis contra o Fluminense para a final Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Contra o Palmeiras, porém, o procedimento foi diferente. Na primeira disputa de pênaltis sob o comando de Pedro Emanuel, o treinador optou por definir apenas os cinco primeiros cobradores e deixar as demais cobranças sob responsabilidade dos próprios jogadores, de acordo com o momento individual de cada um. Na coletiva após a eliminação, o português explicou a decisão:

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- Definimos os cinco primeiros e, a partir daí, seria o momento de cada um deles. É importante percebermos, dentro do jogo, o momento individual. Gosto de dar essa liberdade para os jogadores. Vou sempre dar a eles essa autonomia, porque faz parte da minha forma de trabalhar.

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Dessa forma, nesta semifinal, após as cinco primeiras cobranças, os jogadores que se sentissem preparados poderiam se apresentar para bater. Depois de um breve momento em que ninguém se ofereceu, Andrés Gómez assumiu a sexta cobrança. O colombiano, que nunca havia batido um pênalti na carreira, desperdiçou a oportunidade, e o Vasco acabou eliminado.

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