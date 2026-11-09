Corinthians inicia semana de treinos durante a Data Fifa
Clarence Seedorf prepara elenco para confronto contra o Botafogo
O Corinthians retomou os treinamentos nesta segunda-feira (9), no CT Dr. Joaquim Grava, de olho reta final do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o elenco iniciou a preparação para o confronto diante do Botafogo, que marcará o início da sequência dos últimos quatro compromissos da equipe na competição.
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As atividades começaram com um trabalho de força na academia. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento e participaram de um exercício de troca de passes com movimentações. A comissão técnica também promoveu uma atividade de posse de bola, com foco na pressão após a perda da bola.
Na parte final do treinamento, Seedorf dividiu o elenco em dois grupos para uma atividade de ataque contra defesa. A programação do Corinthians terá continuidade nesta terça-feira (10), quando os jogadores voltarão ao CT Dr. Joaquim Grava para realizar trabalhos em dois períodos.
O próximo compromisso do Corinthians será no dia 18 de novembro, contra o Botafogo, na Neo Química Arena. Depois, a equipe enfrentará o Atlético-MG, no dia 25, na Arena MRV, e o Grêmio, no dia 29, novamente em Itaquera. O último jogo do Alvinegro no Campeonato Brasileiro será diante do Remo, em 2 de dezembro, no Mangueirão.
Momento do Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.
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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.
Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 18/11, 21h30: Corinthians x Botafogo
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
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