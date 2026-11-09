Andrés Gómez nunca havia cobrado pênalti na carreira antes de eliminação do Vasco

A escolha de Andrés Gómez para uma das cobranças na disputa de pênaltis contra o Palmeiras, que eliminou o Vasco da Copa do Brasil, chamou a atenção. O atacante colombiano nunca havia batido um pênalti em sua carreira profissional antes da decisão deste domingo (8).

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A cobrança acabou desperdiçada e aumentou a frustração do jogador, que se propôs a bater a sexta cobrança, as cinco cobranças em que os cobradores foram definidos por Pedro Emanuel.

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Andrés Gómez em Vasco x Chapecoense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Após a partida, a esposa do jogador, Juliana Giraldo, publicou um desabafo nas redes sociais após a eliminação. Ela revelou que Gómez passou 96 minutos em campo com o pé anestesiado e que o atacante não se sentia seguro nem em condições físicas de assumir a cobrança. Segundo ela, outros jogadores se recusaram a bater o sexto pênalti.

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A publicação também ganhou repercussão pelo relato de ameaças recebidas pelo colombiano após a eliminação. Juliana afirmou que o marido foi alvo de xingamentos e ameaças de morte nas redes sociais e saiu em defesa do atacante.

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