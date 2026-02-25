menu hamburguer
Zico realiza entrega oficial de recursos da 21ª edição do Jogo das Estrelas nesta quinta

Cerimônia será no CFZ, centro de treinamento do Galinho de Quintino

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
13:56
Atualizado há 2 minutos
Zico, ex-jogador e ídolo do Flamengo, entrega, nesta quinta-feira (26), às 10h (de Brasília), as doações arrecadadas com a 21ª edição do Jogo das Estrelas 2025. Parte da renda do evento será destinada a 11 instituições sociais, em ação que marca a etapa de distribuição dos recursos obtidos com a partida beneficente. A cerimônia será no CFZ, no Recreio dos Bandeirantes.

As entidades que receberão os repasses são: Amparo Thereza Cristina; Associação Reviver; Associação Solidários Amigos de Betânia; Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa; Casa Lar Mangueira (Associação Educacional dos Homens de Amanhã); Centro de Estudos Espírita Allan Kardec; INCA Pediatria; Instituto Yduqs; LIAP – Amor Puro Centro Espírita; Pró Criança Cardíaca; e Sodalício da Sacra Família – Tijuca.

Jogo das Estrelas de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/JDE)

A cardiologista Dra. Rosa Célia, fundadora do Pró Criança Cardíaca, destacou a importância do apoio ao projeto, que atua no atendimento a crianças e adolescentes com cardiopatias.

— Há 30 anos, o Pró Criança Cardíaca transforma dor em esperança. Ao longo dessa trajetória, já realizamos 130 mil atendimentos e impactamos a vida de mais de 16 mil pacientes, oferecendo diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializado. Receber o apoio de iniciativas como o Jogo das Estrelas é fundamental para que possamos continuar ampliando esse cuidado e salvar vidas. Cada doação representa mais uma chance de futuro para nossos pequenos pacientes — disse Rosa Célia.

Além da destinação financeira do Jogo das Estrelas, o projeto DOE GOLS, do "SporTV", doará 100 pares de chuteiras ao Daminhas da Bola, iniciativa criada em 2015, em Duque de Caxias (RJ). O número corresponde à quantidade de gols marcados na partida. O projeto já atendeu mais de 500 meninas, entre elas a zagueira Tarciane e a atacante Luany, que chegaram à seleção brasileira.

