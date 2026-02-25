Zico realiza entrega oficial de recursos da 21ª edição do Jogo das Estrelas nesta quinta

Zico, ex-jogador e ídolo do Flamengo, entrega, nesta quinta-feira (26), às 10h (de Brasília), as doações arrecadadas com a 21ª edição do Jogo das Estrelas 2025. Parte da renda do evento será destinada a 11 instituições sociais, em ação que marca a etapa de distribuição dos recursos obtidos com a partida beneficente. A cerimônia será no CFZ, no Recreio dos Bandeirantes.

As entidades que receberão os repasses são: Amparo Thereza Cristina; Associação Reviver; Associação Solidários Amigos de Betânia; Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa; Casa Lar Mangueira (Associação Educacional dos Homens de Amanhã); Centro de Estudos Espírita Allan Kardec; INCA Pediatria; Instituto Yduqs; LIAP – Amor Puro Centro Espírita; Pró Criança Cardíaca; e Sodalício da Sacra Família – Tijuca.

Jogo das Estrelas de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/JDE)

A cardiologista Dra. Rosa Célia, fundadora do Pró Criança Cardíaca, destacou a importância do apoio ao projeto, que atua no atendimento a crianças e adolescentes com cardiopatias.

— Há 30 anos, o Pró Criança Cardíaca transforma dor em esperança. Ao longo dessa trajetória, já realizamos 130 mil atendimentos e impactamos a vida de mais de 16 mil pacientes, oferecendo diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializado. Receber o apoio de iniciativas como o Jogo das Estrelas é fundamental para que possamos continuar ampliando esse cuidado e salvar vidas. Cada doação representa mais uma chance de futuro para nossos pequenos pacientes — disse Rosa Célia.

Além da destinação financeira do Jogo das Estrelas, o projeto DOE GOLS, do "SporTV", doará 100 pares de chuteiras ao Daminhas da Bola, iniciativa criada em 2015, em Duque de Caxias (RJ). O número corresponde à quantidade de gols marcados na partida. O projeto já atendeu mais de 500 meninas, entre elas a zagueira Tarciane e a atacante Luany, que chegaram à seleção brasileira.

