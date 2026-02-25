LANCE!TV transmite com exclusividade a final do Campeonato Maranhense 2026 entre IAPE e Maranhão
Primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0; MAC busca 19º troféu da competição
O LANCE!TV transmite com exclusividade a grande final do Campeonato Maranhense 2026, neste domingo, às 16h (de Brasília), que será realizada no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís. Em campo, IAPE e Maranhão Atlético Clube decidem o título estadual após empate por 0 a 0 no primeiro confronto. Quem vencer fica com a taça. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis, aumentando ainda mais a tensão para o duelo decisivo. A transmissão começa às 15h30 (de Brasília). ➡️Acompanhe ao vivo!
A final marca um momento histórico para o IAPE, que chega pela primeira vez à decisão do Campeonato Maranhense e sonha em coroar a campanha com o título inédito. Do outro lado, o Maranhão Atlético Clube, atual campeão estadual, busca o 19º troféu da competição. Em 2025, o MAC levantou a taça ao superar o Imperatriz na final e agora tenta reafirmar sua hegemonia no futebol maranhense.
O IAPE garantiu presença na decisão do Estadual pela primeira vez em sua história após duas vitórias contra o Moto Club, enquanto o atual campeão Maranhão Atlético se classificou após vencer o Sampaio Corrêa por 3 a 2 no placar agregado dos dois confrontos.
O Canário da Ilha chega à decisão do Campeonato Maranhense com uma campanha de 5 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas em 9 partidas disputadas na competição. Enquanto o MAC tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 9 confrontos, sendo o dono da melhor campanha na fase classificatória.
Demolidor de Cartazes ou Canário da Ilha: quem leva o título maranhense de 2026? A resposta será conhecida após os 90 minutos — ou, se necessário, nas cobranças de pênaltis.
Cobertura LANCE!TV na final do Maranhense
A cobertura do LANCE! TV começa 30 minutos antes da bola rolar, com pré-jogo especial, reportagens de campo e análises. O narrador Lucas Borges comanda a transmissão ao lado da comentarista Fernanda Gondim. A equipe também trará o clima das arquibancadas do Nhozinho Santos, acompanhando de perto a festa e a tensão das torcidas do IAPE e do MAC, com influencers dos clubes, em mais um capítulo decisivo do futebol maranhense.
Ficha técnica
- Narração: Lucas Borges
- Comentarista: Fernanda Gondim
