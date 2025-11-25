Analisando as situações de Palmeiras e Santos nesta reta final de temporada, o apresentador Galvão Bueno criticou a ausência do craque Neymar no empate contra o Internacional, nesta segunda-feira (24), e mandou um recado para o técnico Abel Ferreira.

Durante o programa "Galvão e Amigos", o renomado jornalista afirmou que Neymar tinha a obrigação de acompanhar a delegação do Peixe no jogo contra o Internacional. Vale lembrar que o camisa 10 ficou de fora da lista de relacionados após sentir um incômodo no joelho durante a partida contra o Mirassol, na última rodada.

- Ele é o capitão do time, é uma grande estrela internacional, veio para colocar o Santos para cima, o torcedor é apaixonado por ele… Ele não tinha a obrigação de colocar o uniforme e ficar sentado no banco? Na minha visão ele tinha obrigação de ir como líder, como capitão do time, como a grande estrela do futebol mundial que está ali no Santos - comentou o apresentador.

Além disso, Galvão também analisou a fala polêmica de Abel Ferreira após o empate sem gols contra o Fluminense, que garantiu uma vantagem maior para o líder Flamengo, que ganhou do Bragantino no final de semana. Na ocasião, o treinador português "jogou a toalha" para o Brasileirão e direcionou o foco para a final da Libertadores.

Segundo o apresentador, essa atitude foi uma justificativa para escalar a equipe reserva no duelo contra o Grêmio, nesta terça-feira (25).

- Eu não esperava que um técnico da grandeza do Abel abrisse mão da disputa do Brasileirão, tem nove pontos em jogo e a diferença é de quatro. Para mim, ele estava justificando para colocar o time reserva contra o Grêmio - disse Galvão Bueno.

Entenda a situação de Palmeiras e Santos neste Brasileirão

Restando apenas três rodadas para o fim da competição, os rivais paulistas precisam definir seu futuro nesta reta final. Estacionado na vice-liderança, o Palmeiras precisa pontuar para evitar que o Flamengo seja campeão do Brasileirão, ainda nesta rodada. Uma derrota para o Grêmio, somada a uma vitória rubro-negra, garante o título nacional para o rival carioca.

Por outro lado, o Santos precisa seguir pontuando para evitar o rebaixamento ao final do Brasileirão. Após o empate contra o Internacional, o Peixe segue na zona e encara Sport, Juventude e Cruzeiro nas últimas rodadas. Para chegar aos 45, a equipe precisa somar sete de nove pontos possíveis.

