Luxemburgo analisa disputa entre Palmeiras e Flamengo: 'Ficou bem claro'
Rubro-Negro assumiu a liderança do Brasileirão no final de semana
Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, e também vão se enfrentar na final da Libertadores. O técnico Vanderlei Luxemburgo analisou o empate entre as equipes no Brasileirão depois dos jogos atrasados.
Durante o programa "Galvão e Amigos", Luxemburgo descartou o Cruzeiro da briga pelo título do Brasileirão. Para o treinador, Palmeiras e Flamengo vão disputar o torneio, e as próximas rodadas serão decisivas.
- Essa vitória do Flamengo foi importantísisma mesmo contra um time rebaixado. O Palmeiras jogou com um time que está ameaçado e que é um clássico. Agora só ficou bem claro que o Cruzeiro sai da disputa. 7 pontos de diferença - começou o técnico.
- Vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Acho que a rodada importante não é essa agora. A outra (35°) que os clubes vão começar a pensar na final da Libertadores - completou Vanderlei Luxemburgo.
Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão
Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.
Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.
Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. Ambos têm seis partidas a jogar; três até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.
