Londrina pode garantir acesso na Série C com uma rodada de antecedência; veja contas

O Londrina tem mais dois jogos para conseguir o acesso na Série C, mas pode comemorar com uma rodada de antecedência. O Tubarão venceu o Caxias por 1 a 0 no domingo (28), no estádio Centenário, e é o líder do Grupo B no quadrangular.

Após quatro jogos, o time alviceleste está invicto e tem seis pontos, a mesma pontuação do vice-líder Floresta-CE, mas com mais gols marcados (4 a 1). Caxias e São Bernardo estão com três pontos, todos em empates, e seguem na brica.

Londrina e o time cearense se enfrentam no domingo (5), às 16h30 (de Brasília), no Domingão, por uma vaga na Série B. Para isso, o Tubarão precisa da vitória e de um tropeço do time paulista, seja empate ou derrota. O São Bernardo receba a equipe gaúcha no mesmo dia, às 19h, no estádio Primeiro de Maio.

A combinação bastaria por conta do confronto direto entre Floresta e Caxias na última rodada. Assim, apenas o Londrina e mais um time poderia chegar a nove pontos.

Para não depender de ninguém, o Tubarão precisa de uma vitória e um empate nos próximos dois jogos. Outra combinação depende dos adversários.

Além de encarar o Floresta, o time alviceleste fecha o quandrangular contra o São Bernardo no sábado (11), 17h, no VGD.

Londrina bateu o Caxias por 1 a 0, no estádio Centenário. Foto: Luiz Erbes/CAxais

Londrina na Série C

O Londrina começou a Série C em bom ritmo, mas perdeu o técnico Claudinei Oliveira para o Paysandu, que pagou a multa de R$ 300 mil. Roger Silva, que estava no Athletic-MG, assumiu o comando.

Após uma oscilação, o Tubarão terminou a primeira fase na quarta colocação, com 30 pontos. Caxias (37), Ponte Preta (36) e Náutico (36) ficaram à frente.

Na segunda fase, o time alviceleste e os demais adversários do Grupo B empataram os três primeiros jogos. Apenas na quarta rodada que Londrina e Floresta conseguiram uma vitória.

Ponte Preta já subiu na Série C

No grupo C, um time já garantiu presença na Série B de 2026. A Ponte Preta empatou em 1 a 1 com o Náutico e contou com a derrota de 3 a 2 do rival Guarani para o Brusque.

A Macaca lidera o Grupo C, com 10 pontos, após quatro partidas. Guarani (6), Náutico (4) e Brusque (3) disputam a outra vaga.

A final da Série C será disputada pelo primeiro lugar de cada grupo, em ida e volta.