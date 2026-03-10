O volante André falou pela primeira vez sobre a proposta recebida pelo Corinthians do Milan. As declarações ocorreram durante a premiação da Federação Paulista de Futebol (FPF), quando o jogador foi eleito revelação do Paulistão 2026.

A negociação entre o clube italiano e o Corinthians ganhou vários capítulos, inclusive com o Timão desistindo da negociação após a repercussão negativa.

— Em relação a isso eu sou muito tranquilo. Meu foco está 100% aqui no clube. Se eu fosse pra lá eu iria viver um sonho, mas aqui eu também vivo um sonho. Foi um sonho desde criança jogar pelo Corinthians, ainda mais pelo profissional — apontou.

André está em alta no Corinthians (Foto: Reprodução Instagram)

Corinthians desistiu da negociação

O presidente Osmar Stabile, do Corinthians, não está convencido de que a saída de André para o Milan seja o melhor caminho para o clube neste momento. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

O principal fator para a mudança de postura é a avaliação de que os valores apresentados estão abaixo do que o atleta representa no mercado e do que ainda pode valer. A proposta do Milan é de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda ficaria com 20% de participação em uma futura venda.

O Lance! apurou que o Corinthians se mantém tranquilo diante de possíveis denúncias do clube italiano na Fifa, já que nem Osmar Stabile nem qualquer representante do clube assinou documentos que confirmassem a transferência.

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 24 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

