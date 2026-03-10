menu hamburguer
Gol de André Ramalho, do Corinthians, é eleito o mais bonito do Paulistão; assista

Zagueiro do Timão marcou de longa distância na estreia da equipe na competição estadual

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/03/2026
09:31
André Ramalho marcou o gol mais bonito do Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (9), a lista de premiação do Campeonato Paulista. Entre os vencedores, apareceu o zagueiro André Ramalho, do Corinthians, premiado pelo gol mais bonito da competição.

O lance ocorreu ainda na primeira rodada do torneio, na vitória por 3 a 0. Com o placar praticamente definido, o defensor acertou um forte chute de fora da área e marcou um belo gol.

Veja o gol abaixo:

Confira como foi a premiação

Campeão da competição, o Palmeiras dominou a premiação, com melhor goleiro, zagueiro, dois meias, dois atacantes, treinador, líder de assistências e craque do Campeonato Paulista. Outro destaque foi o Novorizontino, com grande presença na seleção do torneio e o Prêmio Djalma Santos. 

André Ramalho, zagueiro do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)
Confira todos os vencedores abaixo:

Craque do Paulistão

  • Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆
  • Andreas Pereira (Palmeiras)
  • Robson (Novorizontino)
  • Rômulo (Novorizontino)

Revelação do Paulistão

  • Vencedor - André (Corinthians) 🏆

Seleção do campeonato

Carlos Miguel (Palmeiras)
João Vitor (Portuguesa)
Dantas (Novorizontino)
Gustavo Gomez (Palmeiras)
Mayk (Novorizontino)
Marlon Freitas (Palmeiras)
Andreas Pereira (Palmeiras)
Rômulo (Novorizontino)
Vitor Roque (Palmeiras)
Robson (Novorizontino
Flaco López (Palmeiras)
Treinador: Abel Ferreira (Palmeiras)

Melhor técnico do Paulistão

  • Vencedor - Abel Ferreira (Palmeiras) 🏆
  • Élio Sizenando (Capivariano)
  • Enderson Moreira (Novorizontino)
  • Fabio Mathias (Portuguesa)
  • Vagner Mancini (RB Bragantino)

Melhores atacantes do Paulistão

  • Vencedor - Vitor Roque (Palmeiras) 🏆
  • Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆
  • Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆
  • Allan (Palmeiras)
  • Carlão (Noroeste)
  • Gabriel Barborsa (Santos)
  • Gabriel Poveda (Primavera)
  • Calleri (São Paulo)
  • Lucas Barbosa (RB Bragantino)
  • Luciano (São Paulo)
  • Maceió (Portuguesa)
  • Vinicius Popó (Capivariano)

Melhores meias do Paulistão

  • Vencedor - Marlon Freitas (Palmeiras) 🏆
  • Vencedor - Andreas Pereira (Palmeiras) 🏆
  • Vencedor - Rômulo (Novorizontino) 🏆
  • André (Corinthians)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Danielzinho (São Paulo)
  • Gabriel Pires (Portuguesa)
  • Gustavo Neves (RB Bragantino)
  • Léo Naldi (Novorizontino)
  • Lucas (São Paulo)
  • Luís Oyama (Novorizontino)
  • Marcos Antônio (São Paulo)
  • Marlon Freitas (Palmeiras)
  • Maurício (Palmeiras)
  • Thiaguinho (Capivariano)
  • Willian Arão (Santos)
  • Zé Vitor (Portuguesa)

Melhor lateral-esquerdo do Paulistão

  • Vencedor - Mayk (Novorizontino) 🏆
  • Juninho Capixaba (RB Bragantino)
  • Piqueréz (Palmeiras)

Melhores zagueiros do Paulistão

  • Vencedor - Dantas (Novorizontino) 🏆
  • Vencedor - Gustavo Gomez (Palmeiras) 🏆
  • Murilo (Palmeiras)
  • Pedro Henrique (RB Bragantino)
  • Sabino (São Paulo)
  • Gustavo Henrique (Corintians)
  • Gustavo Henrique (Portuguesa)

Melhor lateral-direito do Paulistão

  • Vencedor - João Vitor (Portuguesa) 🏆
  • Alvariño (Novorizontino)
  • Khelven (Palmeiras)

Melhor Goleiro do Paulistão

  • Vencedor - Carlos Miguel (Palmeiras) 🏆
  • Gabriel Brazão (Santos)
  • Jordi (Novorizontino)
  • Rafael (São Paulo)

Troféu Djalma Santos (Fair Play)

  • Vencedor - Novorizontino 🏆

Drible mais bonito

  • Vencedor - Ligger (Primavera) 🏆

Gol mais bonito

  • Vencedor - André Ramalho (Corinthians) 🏆

Líder em assistências

  • Vencedor - Ramón Sosa (Palmeiras) 🏆

Craque do Interior

  • Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆

🎯Artilharia do Campeonato Paulista 2026

7 gols - Robson - Novorizontino
6 gols - Flaco López - Palmeiras
5 gols - Calleri - São Paulo
5 gols - Rômulo - Novorizontino
4 gols - Carlão - Noroeste
4 gols - Gabriel - Santos
4 gols - Gabriel Poveda - Primavera
3 gols - Everton - Portuguesa
3 gols - Jhon Jhon - Bragantino
3 gols - Renê Sousa - Portuguesa
3 gols - Vitor Roque - Palmeiras

