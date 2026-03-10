Gol de André Ramalho, do Corinthians, é eleito o mais bonito do Paulistão; assista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (9), a lista de premiação do Campeonato Paulista. Entre os vencedores, apareceu o zagueiro André Ramalho, do Corinthians, premiado pelo gol mais bonito da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O lance ocorreu ainda na primeira rodada do torneio, na vitória por 3 a 0. Com o placar praticamente definido, o defensor acertou um forte chute de fora da área e marcou um belo gol.

Veja o gol abaixo:

O GOLAÇO DO PAULISTÃO CASAS BAHIA!

Esse foguete do André Ramalho foi eleito por votação popular como o gol mais bonito do campeonato!#PaulistãoCasasBahia #Premiação #Betano pic.twitter.com/uJwf3vMNyr — Paulistão (@Paulistao) March 10, 2026

Confira como foi a premiação

Campeão da competição, o Palmeiras dominou a premiação, com melhor goleiro, zagueiro, dois meias, dois atacantes, treinador, líder de assistências e craque do Campeonato Paulista. Outro destaque foi o Novorizontino, com grande presença na seleção do torneio e o Prêmio Djalma Santos.

continua após a publicidade

André Ramalho, zagueiro do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

Confira todos os vencedores abaixo:

Craque do Paulistão

Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆

Andreas Pereira (Palmeiras)

Robson (Novorizontino)

Rômulo (Novorizontino)

Revelação do Paulistão

Vencedor - André (Corinthians) 🏆

Seleção do campeonato

Carlos Miguel (Palmeiras)

João Vitor (Portuguesa)

Dantas (Novorizontino)

Gustavo Gomez (Palmeiras)

Mayk (Novorizontino)

Marlon Freitas (Palmeiras)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Rômulo (Novorizontino)

Vitor Roque (Palmeiras)

Robson (Novorizontino

Flaco López (Palmeiras)

Treinador: Abel Ferreira (Palmeiras)

Melhor técnico do Paulistão

Vencedor - Abel Ferreira (Palmeiras) 🏆

Élio Sizenando (Capivariano)

Enderson Moreira (Novorizontino)

Fabio Mathias (Portuguesa)

Vagner Mancini (RB Bragantino)

Melhores atacantes do Paulistão

Vencedor - Vitor Roque (Palmeiras) 🏆

Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆

Vencedor - Flaco López (Palmeiras) 🏆

Allan (Palmeiras)

Carlão (Noroeste)

Gabriel Barborsa (Santos)

Gabriel Poveda (Primavera)

Calleri (São Paulo)

Lucas Barbosa (RB Bragantino)

Luciano (São Paulo)

Maceió (Portuguesa)

Vinicius Popó (Capivariano)

Melhores meias do Paulistão

Vencedor - Marlon Freitas (Palmeiras) 🏆

Vencedor - Andreas Pereira (Palmeiras) 🏆

Vencedor - Rômulo (Novorizontino) 🏆

André (Corinthians)

Breno Bidon (Corinthians)

Danielzinho (São Paulo)

Gabriel Pires (Portuguesa)

Gustavo Neves (RB Bragantino)

Léo Naldi (Novorizontino)

Lucas (São Paulo)

Luís Oyama (Novorizontino)

Marcos Antônio (São Paulo)

Marlon Freitas (Palmeiras)

Maurício (Palmeiras)

Thiaguinho (Capivariano)

Willian Arão (Santos)

Zé Vitor (Portuguesa)

Melhor lateral-esquerdo do Paulistão

Vencedor - Mayk (Novorizontino) 🏆

🏆 Juninho Capixaba (RB Bragantino)

Piqueréz (Palmeiras)

Melhores zagueiros do Paulistão

Vencedor - Dantas (Novorizontino) 🏆

🏆 Vencedor - Gustavo Gomez (Palmeiras) 🏆

Murilo (Palmeiras)

Pedro Henrique (RB Bragantino)

Sabino (São Paulo)

Gustavo Henrique (Corintians)

Gustavo Henrique (Portuguesa)

Melhor lateral-direito do Paulistão

Vencedor - João Vitor (Portuguesa) 🏆

Alvariño (Novorizontino)

Khelven (Palmeiras)

Melhor Goleiro do Paulistão

Vencedor - Carlos Miguel (Palmeiras) 🏆

🏆 Gabriel Brazão (Santos)

Jordi (Novorizontino)

Rafael (São Paulo)

Troféu Djalma Santos (Fair Play)

Vencedor - Novorizontino 🏆

Drible mais bonito

Vencedor - Ligger (Primavera) 🏆

Gol mais bonito

Vencedor - André Ramalho (Corinthians) 🏆

Líder em assistências

Vencedor - Ramón Sosa (Palmeiras) 🏆

Craque do Interior

Vencedor - Robson (Novorizontino) 🏆

🎯Artilharia do Campeonato Paulista 2026

7 gols - Robson - Novorizontino

6 gols - Flaco López - Palmeiras

5 gols - Calleri - São Paulo

5 gols - Rômulo - Novorizontino

4 gols - Carlão - Noroeste

4 gols - Gabriel - Santos

4 gols - Gabriel Poveda - Primavera

3 gols - Everton - Portuguesa

3 gols - Jhon Jhon - Bragantino

3 gols - Renê Sousa - Portuguesa

3 gols - Vitor Roque - Palmeiras

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.