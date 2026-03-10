Roger Machado desembarcou na manhã desta terça-feira em São Paulo para assinar o contrato como novo técnico do Tricolor. O vínculo, que será válido até o fim deste ano, deve ser firmado já nas próximas horas. O treinador, que já teve passagens por Internacional, Grêmio e Palmeiras, chega para substituir o argentino Hernán Crespo, que foi demitido nesta segunda-feira.

Ainda no aeroporto, Roger Machado falou com os jornalistas e mandou um recado para a torcida tricolor.

- O que eu gostaria de dizer para a torcida do São Paulo é que a minha motivação para estar no clube neste momento é muito grande. É um desafio que estou enfrentando, eu sei do momento em que chego no clube. Penso que a gente pode colher grandes frutos juntos - disse o técnico.

Roger Machado chega a São Paulo para assinar com o Tricolor (Foto: Lucas Cremonese/Lance!)

Quando Roger começa a treinar o São Paulo?

A expectativa é que Roger já comande o treino desta terça-feira no CT da Barra Funda. A atividade estava incialmente marcada para ocorrer pela manhã, mas foi transferida para a parte da tarde, com o novo treinador conduzindo o treinamento.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (12), quando recebe a Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Estádio do Canindé. E espera ter Roger Machado no banco de reservas comandando a equipe.

