CBF anuncia novo calendário do futebol brasileiro na quarta-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciará oficialmente o novo calendário do futebol brasileiro nesta quarta-feira (1º), às 10h, em sua sede, no Rio de Janeiro. A expectativa é alta em torno da divulgação, que promete reformular de forma significativa a estrutura das competições nacionais a partir da próxima temporada.

Em entrevista exclusiva ao Lance! concedida em agosto, o presidente da entidade, Samir Xaud, comentou sobre a reformulação e deu pistas sobre o que viria pela frente:

- Posso antecipar que vai ser uma boa mudança no calendário brasileiro, e acredito que em 60 dias nós estaremos apresentando. Não se trata só de um campeonato. A gente vai reformular a maioria dos campeonatos organizados pela CBF - afirmou Xaud.

Entrevista do presidente da CBF, Samir Xaud, com Marcio Dolzan, jornalista do Lance!, na Rio Innovation Week 2025 (Foto: Reprodução/Lance!)

Entre os principais pontos debatidos nos bastidores está a alteração no formato da Copa do Brasil, competição que hoje conta com até oito fases e reúne mais de 90 clubes de todas as regiões do país. Uma das mudanças cogitadas é a ampliação das fases de jogo único, o que tornaria o torneio ainda mais dinâmico e imprevisível, especialmente nas fases iniciais.

Além disso, a final da Copa do Brasil poderá ser disputada após o término do Campeonato Brasileiro, como já está previsto para a atual temporada. Essa mudança pretende dar maior destaque à decisão, além de permitir uma organização de calendário mais equilibrada para os clubes.

Outro torneio que deve passar por reformulações é a Copa do Nordeste, tradicional competição regional que movimenta os clubes do Nordeste no primeiro semestre do ano.