Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (29/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda (29)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
06:00
Luciano lamenta chance perdida em São Paulo x LDU pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Luciano lamenta chance perdida em São Paulo x LDU pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 28 de setembro de 2025)

Brasileirão

São Paulo x Ceará – 20h – Sportv e Premiere

Premier League

Everton x West Ham – 16h – ESPN e Disney+

La Liga

Valencia x Real Oviedo – 16h – Disney+

Campeonato Italiano

Parma x Torino – 13h30 – Disney+
Genoa x Lazio – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Arouca x Porto – 16h – Disney+

Copa do Mundo Sub-20

França sub-20 x África do Sul sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+
Noruega sub-20 x Nigéria sub-20 – 17h – FIFA+
Colômbia sub-20 x Arábia Saudita sub-20 – 20h – CazéTV e FIFA+
Estados Unidos sub-20 x Nova Caledônia sub-20 – 20h – FIFA+

Brasileirão Série B

América-MG x Volta Redonda – 19h – Disney+
Avaí x Coritiba – 19h30 – Disney+
Amazonas x Chapecoense – 21h30 – Disney+

Champions League Asiática

Nasaf x Al Hilal – 10h45 – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: o Al-Hilal entra em campo pela Champions League Asiática (Foto: Divulgação/Al-Hilal)
Campeonato Egípcio

El Gounah x Ceramica Cleopatra – 11h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Al Ahly x Zamalek – 14h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Letão

Daugavpils x Riga – 12h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Finlandês

HJK Helsinki x Ilves Tampere – 13h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Turco

Besiktas x Kocaelispor – 14h – Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Boulogne x Red Star – 15h45 – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Uruguaio

Racing x Progreso – 16h – Disney+

Campeonato Islandês

Stjarnan x Vikingur – 16h15 – Canal GOAT e OneFootball

Paulistão Feminino

RB Bragantino (F) x Realidade Jovem (F) – 17h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Argentino

Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán – 20h – Disney+

circulo com pontos dentroTudo sobre

