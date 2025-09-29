Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (29/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda (29)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 28 de setembro de 2025)
Brasileirão
São Paulo x Ceará – 20h – Sportv e Premiere
Premier League
Everton x West Ham – 16h – ESPN e Disney+
La Liga
Valencia x Real Oviedo – 16h – Disney+
Campeonato Italiano
Parma x Torino – 13h30 – Disney+
Genoa x Lazio – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
Arouca x Porto – 16h – Disney+
Copa do Mundo Sub-20
França sub-20 x África do Sul sub-20 – 17h – CazéTV e FIFA+
Noruega sub-20 x Nigéria sub-20 – 17h – FIFA+
Colômbia sub-20 x Arábia Saudita sub-20 – 20h – CazéTV e FIFA+
Estados Unidos sub-20 x Nova Caledônia sub-20 – 20h – FIFA+
Brasileirão Série B
América-MG x Volta Redonda – 19h – Disney+
Avaí x Coritiba – 19h30 – Disney+
Amazonas x Chapecoense – 21h30 – Disney+
Champions League Asiática
Nasaf x Al Hilal – 10h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Egípcio
El Gounah x Ceramica Cleopatra – 11h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Al Ahly x Zamalek – 14h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Letão
Daugavpils x Riga – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Finlandês
HJK Helsinki x Ilves Tampere – 13h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Turco
Besiktas x Kocaelispor – 14h – Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Boulogne x Red Star – 15h45 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Uruguaio
Racing x Progreso – 16h – Disney+
Campeonato Islandês
Stjarnan x Vikingur – 16h15 – Canal GOAT e OneFootball
Paulistão Feminino
RB Bragantino (F) x Realidade Jovem (F) – 17h – Paulistão (YouTube)
Campeonato Argentino
Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán – 20h – Disney+
