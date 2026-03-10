Gelo, sonho e provocação: Cruzeiro divulga bastidores do título do Mineiro

Na manhã desta terça-feira (10), o Cruzeiro divulgou os bastidores do título conquistado no último domingo, contra seu maior rival. Na produção audiovisual, foram destacados os discursos de Cássio e Lucas Silva, o volante, inclusive, provocou o adversário na festa após a partida.

Antes do apito inicial, os jogadores celestes destacaram que a equipe tinha que focar em jogar com tranquilidade e não entrarem na pilha de uma decisão.

– Esperávamos uma oportunidade como essa. Todos queriam jogar essa final. os que não vão jogar estão com a gente aqui. Temos um objetivo, ser campeão. Final se joga também, personalidade para jogar. Só tem jogador grande aqui. Eu sonhei com isso, acredito que todos vocês aqui também. Quer oportunidade melhor? Estádio lotado, estou feliz para c****. Depois do jogo, a taça vai estar aqui, vamos buscar ela – destacou Gerson.

Gerson (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

– Final se joga também. Respira, abaixa a adrenalina. Tenha consciência do que fizerem em campo. Gelo! Ter consciência, sem dúvida do que vamos fazer. Não adianta sonhar e vir todos tristes. Vamos fazer por todos que trabalham com a gente. Vamos fazer por nós e por nossas famílias – disse Cássio na mesma linha.

– Bom jogo, rapaziada. Vamos fazer história, todo mundo junto. Competindo, duelando. Todos juntos. Esse grupo merece, há muito tempo, conquistar um título, entrar na história do Cruzeiro. É um privilégio, é pra poucos. Esse time merece muito. É um orgulho chegar na academia e ver o nome de cada jogador que conquistou título. Amanhã, nosso nome vai estar lá. Só depende da gente – destacou Lucas Silva.

Euforia após título do Cruzeiro

Com o título garantido, os jogadores voltaram a destacar a dedicação da equipe durante toda a competição.

– Está aí, porque a gente não desistiu do nosso sonho. Todo mundo comprometido e querendo ganhar. Sabendo a importância desse título. Estou muito feliz, queremos ganhar. Queremos ajudar o Cruzeiro. Trabalho, dedicação. Vamos desfrutar isso. A gente merece. Muitos falaram muita besteira da gente. Escutamos calados, a resposta veio em campo. Esse é só o começo. Esse é o caminho – exaltou Cássio.

– Rapaziada, esse grupo merecia muito um título. Pelo nosso trabalho, união, ambiente, pelo nosso presidente e pelo vice. Merecíamos há muito tempo. Se Deus quiser, abrimos a porteira. Muito orgulho desse grupo, se pôs a prova, dentro e fora do campo. Falo com emoção, receber um obrigado de um torcedor, é para poucos, é um privilégio – comemorou Lucas Silva, que ainda provocou o rival na festa do título.

