A LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro) e a LFU (Liga Forte União do Futebol Brasileiro) publicaram manifesto neste sábado em apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), à presidência da CBF.

A entidade máxima do futebol brasileiro segue sem um comandante desde a última quinta-feira (15), quando Ednaldo foi destituído do cargo após decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do TJ-RJ.

O magistrado, por sua vez, nomeou Fernando Sarney, um dos vices da CBF, como interventor, além de determinar que ele convoque imediatamente novas eleições.

Em viagem a Assunção, no Paraguai, para o congresso da Fifa, Ednaldo foi notificado da decisão. Prontamente, o ex-presidente pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que anulasse a decisão, mas teve o pedido negado.

Está, inclusive, é a segunda vez que TJ-RJ destituiu Ednaldo Rodrigues da presidente da CBF. Na primeira delas, em dezembro de 2023, o dirigente retornou cerca de um mês depois ao comando após decisão de Gilmar Mendes, ministro do STF.

Reinaldo Carneio Bastos, da FPF, lançou candiduturá à presidência da CBF (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)

Confira nota

SEM CLUBE NÃO EXISTE FUTEBOL

O futebol brasileiro precisa virar o jogo. Estamos perdendo todas as partidas que acontecem fora do campo. Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito. E falta o principal: o protagonismo dos Clubes.

Afastados, banidos e impugnados: nenhum dos últimos 5 presidentes da CBF terminou seu mandato.

O futebol brasileiro não pode mais ser jogado nos tribunais. Ele precisa voltar aos gramados. E isso só acontece com os Clubes em campo.

Após uma decisão judicial proferida na última quinta-feira, foi designada - em apenas 24 horas - uma nova eleição na CBF, com prazo de quatro dias para registro de chapa. E mais, o pleito foi agendado para um domingo, dia de rodada do Campeonato Brasileiro.

Ora, mais uma vez o pensamento não é sobre o futebol. O jogo é outro: impedir que os clubes, aqueles que realmente carregam os milhões de brasileiros aos estádios, geram as audiências, reúnem as famílias em torno das partidas, garantem a estabilidade profissional de milhares de atletas e profissionais, atraem os bilhões de reais de marcas, investidores e veículos, e promovem a maior paixão deste país, sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões.Não há mudança sem ação.

Por isso, nesse momento, os Clubes brasileiros, já unidos na missão da criação da sua Liga, reunem-se em torno do apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF para o próximo ciclo.

O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E estaremos todos juntos, no mesmo campo,

apoiando e exigindo um processo transparente, digno e responsável.

Os Clubes estão em campo. Por um novo futebol no Brasil.

Clubes do futebol brasileiro que assinaram a nota

Atlético-MG, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport, Vitória, Amazonas, América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Ferroviária, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova.