Saiba quem é Fernando Sarney, novo interventor da CBF

Nomeado interventor da CBF nesta quinta-feira (15) por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Sarney é um dos personagens mais longevos e influentes dos bastidores do futebol brasileiro. Filho do ex-presidente da República José Sarney, ele ocupa, desde 2004, uma das vice-presidências da entidade máxima do futebol nacional, cargo que atravessou gestões, crises e mudanças de comando sem perder sua relevância interna.

Sua trajetória na CBF começou ainda em 1998, como diretor de relações governamentais durante o mandato de Ricardo Teixeira. Desde então, Sarney se manteve presente em todas as administrações seguintes — José Maria Marin, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo e, mais recentemente, Ednaldo Rodrigues, consolidando-se como figura de continuidade em um ambiente marcado por turbulências e disputas de poder.

Em 2015, ele foi indicado por Del Nero para ocupar uma cadeira no Conselho da Fifa, cargo que exerceu até o início de 2024. A saída forçada, substituída por Ednaldo Rodrigues por indicação da Conmebol, marcou o início de um distanciamento político que se agravou nos meses seguintes.

O ponto de ruptura definitivo veio na eleição de março deste ano. Pela primeira vez, Fernando Sarney não foi incluído na chapa da situação, reeleita por aclamação, o que foi interpretado como uma exclusão estratégica por parte de Ednaldo Rodrigues. A partir desse momento, Sarney passou a liderar uma ofensiva nos bastidores e no Judiciário para contestar a legalidade da permanência de Ednaldo no cargo.

Assim, a “guerra” se estabeleceu, com Sarney acionando a Justiça questionando o acordo firmado entre o Ministério Público e a CBF — um pacto que permitiu a manutenção de Ednaldo na presidência após um afastamento judicial.

Também foi ao STF, apontando possíveis irregularidades no consentimento do ex-presidente Antônio Carlos Nunes ao acordo, inclusive sugerindo que sua assinatura possa ter sido obtida sob pressão ou falsificada.

Paradoxalmente, Sarney havia assinado, poucos dias antes da eleição, um documento no qual consentiu com as regras eleitorais definidas no mesmo acordo que agora contesta.

A nomeação como interventor não apenas coroa essa movimentação, mas também reacende debates sobre a influência de dinastias políticas e a falta de renovação no alto escalão do futebol brasileiro. Agora, ele terá que convocar eleições para definir o novo presidente da CBF.