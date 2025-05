Presidente da Federação Paulista anuncia candidatura à eleição da CBF

Presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos anunciou candidatura à eleição da CBF. O dirigente busca assumir o lugar até então ocupado por Ednaldo Rodrigues, que foi afastado do cargo por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Neste sábado (17), Reinaldo se manifestou e afirmou contar com o apoio de outras federações, mas também por clubes das Séries A e B do Brasileirão. O cartola diz querer recuperar a credibilidade do futebol nacional caso seja eleito.

Interventor nomeado pela Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Sarney convocou as eleições à presidência da CBF para o dia 25 de maio. Os interessados em concorrer ao cargo têm até o dia 20 de maio para inscreverem suas chapas para o pleito.

Veja a nota de Reinaldo Carneiro Bastos, candidato à presidência da CBF

Incentivado e apoiado por federações e por um grande número de clubes das Série A e B do Campeonato Brasileiro, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, anuncia o lançamento de sua candidatura à presidência da CBF para o pleito do dia 25 de maio de 2025.

Há pelo menos 10 anos, a Confederação Brasileira de Futebol se notabilizou por frequentar páginas policiais, com escândalos e disputas judiciais. Nenhum dos últimos cinco presidentes da CBF terminou seu mandato, pelas mais diversas razões. A Seleção Brasileira deixou de estar entre as melhores do mundo. E internamente, é notório que o nosso futebol está muito aquém do seu potencial.

Reconstruir a credibilidade do futebol brasileiro exige ação e experiência. Precisamos de uma nova CBF: aberta, moderna, ambiciosa e profissional. A entidade que gere a maior paixão nacional e que fatura mais de R$ 1 bilhão ao ano deve ser administrada com transparência e, fundamentalmente, estar aberta às federações e aos clubes, sempre ouvindo atletas, treinadores, executivos de futebol para tomar as melhores decisões.