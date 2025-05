Saiba quem é Reinaldo Carneiro Bastos, candidato à presidência da CBF

Atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), cargo que ocupa desde 2015, Reinaldo Carneiro Bastos lançou oficialmente sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mirando o comando da entidade máxima do futebol nacional no ciclo entre 2025 e 2029. O anúncio foi feito no sábado, dia 17, e obteve rapidamente o respaldo de 32 clubes das duas principais ligas do país, a Libra e a Liga Forte União (LFU).

História de Reinaldo Carneiro no futebol

A ligação de Reinaldo com o futebol começou em 1980, como diretor de futebol do Esporte Clube Taubaté. Em pouco tempo, assumiu a presidência do clube do interior paulista, cargo que exerceu até 1988. Foi nesse período que teve seus primeiros contatos com a Federação Paulista, onde atuava como diretor administrativo.

Em 1996, foi eleito vice-presidente da FPF e, desde então, passou por diversos setores da entidade até chegar à presidência, em abril de 2015, sucedendo a Marco Polo Del Nero. Ao longo de sua gestão, liderou um processo de reformulação e modernização da Federação, profissionalizando sua estrutura e defendendo pautas importantes, como a criação de uma liga nacional independente, o apoio às Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) e a reformulação do calendário do futebol brasileiro.

Reinaldo também teve papel importante no cenário sindical do futebol, presidindo o Sindbol, sindicato que representa as associações de futebol profissional do Estado de São Paulo, e sendo diretor financeiro do Sindafebol, de âmbito nacional. Essas atuações o aproximaram dos bastidores da CBF, onde ingressou oficialmente em 2010 como diretor de coordenação. Posteriormente, entre 2015 e 2018, ocupou o cargo de diretor de gestão da entidade, período no qual também representou o Brasil na Conmebol como membro do Conselho Executivo.

Em 2021, após uma série de disputas judiciais envolvendo a presidência da CBF, Reinaldo chegou a ser nomeado interventor da entidade ao lado de Rodolfo Landim, então presidente do Flamengo. A decisão, no entanto, foi revertida pela Justiça pouco tempo depois. No ano seguinte, assumiu uma das vice-presidências da confederação durante a eleição de Ednaldo Rodrigues, de quem foi aliado inicial. No entanto, o alinhamento político entre ambos se rompeu.

Para registrar a chapa, é necessário o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes, número que já foi superado. A eleição está marcada para o dia 25 de maio.