O Real Madrid anunciou, na manhã deste sábado (17), a contratação de Dean Huijsen, zagueiro de 20 anos do Bournemouth, e o técnico Carlo Ancelotti aproveitou para comentar sobre o novo reforço. Acertado para comandar a Seleção Brasileira a partir do dia 26 de maio, o italiano concedeu entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Sevilla, no domingo (18), pela penúltima rodada de La Liga.

Questionado sobre a chegada de Huijsen, o treinador italiano não poupou elogios ao zagueiro, que foi indicado ao prêmio de melhor jovem da Premier League 24/25 por conta do desempenho na temporada pelo Bournemouth.

- Huijsen é um ótimo jogador jovem, com grande potencial. O reforço é muito bom. Todos os jogadores que o Real Madrid contrata me deixam muito animado, porque o clube sempre quer estar no seu melhor e sempre estará no seu melhor - disse Ancelotti, em coletiva na véspera do duelo entre Sevilla e Real Madrid.

A joia espanhola é o primeiro reforço do Real Madrid após o anúncio da saída de Ancelotti para assumir a Seleção. O contrato de Huijsen será por cinco temporadas - até junho de 2030 - e, segundo a imprensa espanhola, o clube merengue pagou a multa rescisória de 59,3 milhões de euros (R$ 373,9 milhões) para levar o jogador.

Dean Huijsen, novo reforço do Real Madrid, em ação pelo Bournemouth na Premier League (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Além da nova contratação, o comandante de 62 anos também foi perguntado sobre as ações do clube merengue no mercado de transferências e se uma renovação do elenco tivesse sido feita na janela anterior. No entanto, Ancelotti culpou os problemas físicos no Real, que viveu uma temporada assombrada por lesões, principalmente na linha defensiva.

- No ano passado, isso (contratação de novos jogadores) nem era concebível, porque tínhamos Alaba de volta ao elenco, Militão estava bem, Carvajal estava bem... O que aconteceu conosco nesta temporada é que essas lesões nos prejudicaram - justificou.

Real Madrid trabalha com saída de Ancelotti

Com a saída de Ancelotti, o Real Madrid já trabalha nos bastidores com Xabi Alonso e visando a próxima temporada. Com isso, o clube espanhol já definiu as prioridades da janela de transferências e está próximo de acertar contratações.

O clube, inclusive, planeja o retorno do italiano após a Copa do Mundo de 2026. Segundo o "Marca", as partes mantém portas abertas e com a promessa de um retorno ao fim do contrato com o Brasil.

