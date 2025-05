O ex-capitão da Seleção Brasileira, Lúcio, deu entrada no Hospital Brasília, na última quinta-feira (16), após sofrer queimaduras no corpo. O boletim médico do ex-jogador confirma que ele está "estável, consciente e sob os cuidados de uma equipe multiprofissional". A esposa do pentacampeão mundial, Marília Forgiarini, deu mais detalhes sobre o acidente doméstico:

- Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico - explicou a dentista, ao Globo.

Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira (Foto: Bruno Braz)

Confira o comunicado na íntegra do hospital, divulgado na tarde de quinta-feira (16):

- O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15), vítima de queimaduras. O paciente encontra-se estável, consciente e sob os cuidados de uma equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para o tratamento das lesões.

⚽ Carreira de Lúcio

O ex-jogador, que completou 47 anos no último dia 8, construiu uma carreira expressiva no futebol do Brasil e mundo afora. Aposentado desde 2020, Lúcio teve passagens por clubes brasileiros como Internacional, São Paulo e Palmeiras, além de Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Inter de Milão, no exterior. O último time pelo qual atuou foi o Brasiliense, entre os anos de 2018 e 2019.

Pela Seleção Brasileira, foi zagueiro titular na conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo, conquistada em 2002, contra a Alemanha. Defendeu a Amarelinha em 106 jogos, tendo marcado 5 gols.