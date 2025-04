A um dia de completar duas rodadas das Copas Libertadores e Sul-Americana, dois times brasileiros ocupam as lideranças de seus grupos nas duas competições: Palmeiras e Bahia. O Verdão, que derrotou o Cerro Porteño por 1 a 0, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (9), soma seis pontos em dois jogos, está no topo do Grupo G da Libertadores à frente de Bolívar, do próprio Cerro (três pontos cada um) e do Sporting Cristal (ainda sem marcar pontos). Nesta chave, as duas rodadas foram completadas nesta quarta.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem também ocupa a liderança, ainda que parcial, de um grupo na Libertadores é o Bahia. Ao derrotar o Nacional de Montevidéu fora de casa, no estádio Gran Parque Central, por 1 a 0, graças a um golaço de Erick Pulga, o Tricolor passou a somar quatro pontos no Grupo F. Mas corre risco de deixar o topo da chave nesta quinta, já que Internacional e Atlético Nacional se enfrentam no Beira-Rio. Se o time colombiano vencer ou empatar, assume o primeiro lugar. Se o clube gaúcho vencer por dois ou mais gols de diferença, ou de um, desde que faça dois, vira líder. Se vencer por 1 a 0, divide a ponta com o Bahia, iguais em pontos, saldo e gols marcados — a ordem dos critérios de desempate adotados pela Conmebol.

Quem pode se juntar a este grupo nesta quinta-feira é o São Paulo. O Tricolor Paulista enfrenta o Alianza Lima, no Morumbis, e se vencer por três gols de vantagem, passa a somar seis pontos, se iguala ao Libertad — que na terça derrotou o Talleres por 2 a 0 —, mas levaria a melhor no saldo. Se vencer por dois gols, precisa ao menos marcar três para superar nos gols marcados.

continua após a publicidade

➡️ Veja a classificação da Copa Libertadores 2025

Central Córdoba comemora vitória sobre o Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo, Flamengo e Fortaleza precisam se recuperar na Libertadores. O time cearense terá chance nesta quinta, em Santiago, onde enfrenta o Colo-Colo. Se vencer, não assume liderança, mas garante uma segunda posição no Grupo E, já que Racing e Atlético Bucaramanga se enfrentam horas antes, e um deles ficará à frente do Tricolor do Pici — se perder, o "Laion" seguirá com zero ponto.

Atual campeão, o Botafogo se recuperou vencendo na terça, mas está em terceiro lugar no Grupo A, com três pontos. Universidad de Chile lidera com seis pontos, e Estudiantes tem três, mas leva vantagem em gols marcados. E o Flamengo, que foi derrotado pelo Central Córdoba por 2 a 1 em pleno Maracanã, também ocupa a terceira posição no seus grupo, graças a vitória da LDU sobre o Deportivo Táchira por 2 a 0, em Quito.

continua após a publicidade

Vale lembrar que, na Libertadores, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. E os terceiros vão disputar vagas nas oitavas da Copa Sul-Americana contra os segundos da cada chave desta competição.

Brasileiros na Copa Sul-Americana

O panorama pode melhorar na Copa Sul-Americana a depender dos jogos desta quinta-feira (10). Por enquanto, nenhum deles lidera algum grupo, mas o Grêmio tem 100% de aproveitamento na competição. O Tricolor gaúcho só não é líder por ter saldo de gols menor que o Godoy Cruz (quatro contra três).

Outro que não lidera por pouco é o Vasco. Com a vitória magra por 1 a 0 sobre a Academia Puerto Cabello, o time cruz-maltino chegou aos quatro pontos, igualzinho ao argentino Lanús, que leva a vantagem no saldo de gols (três contra um).

➡️ Veja a classificação da Copa Sul-Americana 2025

Guga na vitória do Fluminense sobre o Once Caldas. (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Mas Atlético-MG, Fluminense e Vitória podem assumir a ponta em seus respectivos grupos. Se o Galo vencer o Deportes Iquique por dois gols de vantegem, no Mineirão, passa a somar quatro pontos, empata com o Caracas, mas levaria a melhor no saldo. Uma vitória simples não seria suficiente, já que os mineiros ainda não marcaram gols, e os venezuelas fizeram quatro.

A situação mais confortável é a do Fluminense, que recebe o GV San José no Maracanã: basta um empate para reassumir a liderança perdida no grupo nesta quarta, quando o Once Caldas derrotou o Unión Española fora de casa por 2 a 0. Se vencer, o Tricolor carioca passa a somar seis pontos, abrindo três de vantagem sobre a equipe colombiana.

A chave do Vitória tem uma peculiaridade: as quatro equipes do Grupo B tem um ponto cada uma e todos podem ser líderes e lanternas nesta quinta, dependendo do que acontecer. O Leão visita o Defensa y Justicia, e a Universidad Católica de Quito recebe o Cerro Largo.

Corinthians e Cruzeiro ainda não venceram e precisam se recuperar na Sul-Americana. O Timão tem apenas um ponto, conquistado na terça no empate por 1 a 1 com o América de Cali, e está em terceiro no Grupo C. O líder é o argentino Huracán, que goleou o Racing de Montevidéu por 5 a 0 nesta quarta.

A pior situação de todos os times das duas competições sul-americanas é a do Cruzeiro, que não marcou ponto em dois jogos. Nesta quarta, a Raposa foi derrotada pelo equatoriano Muchuc Runa por 2 a 1 e está na lanterna do Grupo E. O time da cidade de Ambato lidera a chave com seis pontos, seguido de Palestino e Unión Santa Fe, com três pontos cada.

Na Copa Sul-Americana, os primeiros de cada grupo avançam direto para as oitavas de final. E os segundos colocados vão disputar uma vaga nas oitavas contra os terceiros de cada chave da Libertadores.