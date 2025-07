Fluminense oficializa retorno de John Kennedy

O Fluminense confirmou nesta terça-feira o retorno do atacante John Kennedy. O jogador estava emprestado ao Pachuca, do México, mas o Tricolor das Laranjeiras entrou em acordo com o clube mexicano para antecipar o retorno do atleta. O jogador tem contrato até o final de 2025 com clube carioca.

Autor do gol histórico que garantiu a conquista da Libertadores de 2023, John Kennedy se reapresenta ao Fluminense nesta quarta-feira (16) para iniciar os treinamentos sob o comando de Renato Gaúcho.

Cria de Xerém, o atacante estreou pelo time profissional em janeiro de 2021 e rapidamente se firmou como peça-chave no elenco. Além da Libertadores, ele foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2024 e integrou o grupo que conquistou o bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara em 2022 e 2023. Até aqui, soma 112 jogos e 21 gols com a camisa tricolor.

Passagem pelo futebol mexicano

John Kennedy teve um início promissor no futebol mexicano. Sob o comando do técnico uruguaio Guillermo Almada, o atacante marcou cinco gols em apenas quatro partidas e conquistou rapidamente o carinho da torcida do Pachuca.

Apesar do bom desempenho individual, a equipe não conseguiu manter regularidade na temporada e acabou eliminada do campeonato local. Após a queda, Almada pediu demissão, e em junho o clube anunciou Jaime Lozano como novo treinador. Com a mudança no comando, Kennedy perdeu espaço e deixou de ser titular, vendo sua participação na equipe diminuir consideravelmente.

Pelo clube mexicano, John Kennedy disputou 22 partidas, marcou nove gols e deu duas assistências.