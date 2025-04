Palmeiras x Cerro Porteño: confronto opõe clubes com realidades financeiras opostas

O Palmeiras recebe o Cerro Porteño nesta quarta-feira (9), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2025, e o duelo no Allianz Parque não será desequilibrado apenas dentro de campo. Fora das quatro linhas, os dois clubes vivem realidades financeiras completamente distintas — um verdadeiro retrato da desigualdade econômica entre o futebol brasileiro e o paraguaio.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💸 Faturamento e folha salarial: quase cinco vezes mais

Na última temporada, o Palmeiras registrou uma receita superior a R$ 1,2 bilhão, número que o mantém entre os clubes mais ricos da América do Sul. O investimento em futebol acompanha esse crescimento: os gastos salariais com o elenco profissional em 2024 chegaram a R$ 449 milhões.

Do outro lado, o Cerro Porteño, mesmo sendo um dos clubes mais tradicionais e estruturados do Paraguai, trabalha com uma realidade muito mais modesta. Segundo o balanço financeiro mais recente, o elenco do clube teve um custo estimado em R$ 90 milhões — valor que representa cerca de 20% da folha salarial alviverde. As receitas anuais estão estimadas em R$ 200 milhões.

continua após a publicidade

⚽ Mercado: Estêvão vale mais que todo o elenco rival

A diferença também é gritante quando se compara o valor de mercado dos elencos. De acordo com dados do Transfermarkt, o elenco do Palmeiras é avaliado em € 238,75 milhões (R$ 1,575 bilhão), sendo o mais valioso da Libertadores 2025. Já o grupo de jogadores do Cerro Porteño está avaliado em apenas € 18 milhões (R$ 118,8 milhões) — o que representa menos de 8% do valor dos brasileiros.

Um dado simbólico: Estêvão, joia da base palmeirense, está avaliado em € 55 milhões (R$ 363 milhões) — quase o triplo de todo o elenco paraguaio.

continua após a publicidade

🏆 Dentro e fora de campo

A superioridade financeira não garante vitórias, mas ajuda a explicar o domínio recente dos brasileiros na competição. O Palmeiras, campeão em 2020 e 2021, investe pesado para voltar ao topo do continente, enquanto o Cerro busca fazer valer sua tradição em mais uma campanha de superação. A bola rola às 21h30 no Allianz Parque.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.