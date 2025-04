Cruzeiro na Sul-Americana: sem torcida, sem futebol e sem ponto

O Cruzeiro foi derrotado pelo Mushuc Runa por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O jogo foi disputado com portões fechados, por punição da Conmebol. A Raposa apresentou um futebol fraco, sem criatividade e ruim na marcação. Gabigol, de pênalti, fez o único gol celeste.

Na outra partida do grupo E, nesta quarta-feira (9), o Palestino derrotou o Unión de Santa Fé por 2 a 0, em Santiago do Chile. O Mushuc Runa lidera com seis pontos; Palestino e Unión estão com três, e o Cruzeiro é o lanterna com zero.

O início do jogo foi truncado. O Cruzeiro, mesmo com maior posse de bola, não conseguia furar o bloqueio da defesa adversária. O Mushuc Runa surpreendeu e abriu o placar aos 28 minutos, depois de vacilo da marcação celeste. Da esquerda, Penilla levantou a bola na área e Orejuela, livre, finalizou duas vezes para marcar.

Somente depois de sofrer o gol, o Cruzeiro conseguiu finalizar pela primeira vez, sem perigo. Quase no fim, Gabigol teve outra chance, mas Formento saiu bem do gol.

No segundo tempo, Cruzeiro voltou a tomar gol de jogo aéreo

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo da mesma maneira, sem inspiração. Até que aos 15 minutos, Dudu foi derrubado na área por Bentaberry. O VAR demorou cinco minutos para chamar o árbitro de campo, que marcou o pênalti. Gabigol bateu no cantinho esquerdo do goleiro Formento, que não alcançou a bola.

Gabigol, de pênalti, fez o gol do Cruzeiro na derrota para o Mushuc Runa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mas o Mushuc Runa não se abateu. Aos 30 minutos, num contra-ataque, Simisterra quase marcou - William salvou. Na cobrança do escanteio, Alonso levantou na área, e Bentaberry, de cabeça, fez o segundo gol do time visitante. Foi mais um gol sofrido pelo Cruzeiro em jogada aérea.

Local do próximo jogo do Cruzeiro pela Sul-Americana foi alterado

Na terceira rodada da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Palestino, em 24 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Chile. O local da partida foi alterado: seria em Santiago e passou para o Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, a 462 km da capital chilena. No dia 23, o Mushuc Runa recebe o Unión de Santa Fé, em Riobamba, no Equador.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 MUSHUC RUNA

COPA SUL-AMERICANA - GRUPO E - SEGUNDA RODADA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 9 de abril de 2025 - 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Orejuela (28'/1°T), Gabigol (22'/2°T), Bentaberry (32'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira, Wanderson, Jonathan Jesus (Cruzeiro), Arce, Mina e Dávila (Mushuc Runa)



⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique (Wanderson) (Kaio Jorge), Eduardo e Matheus Pereira; Gabigol (Lautaro Diaz) e Dudu (Rodriguinho).

MUSHUC RUNA (Técnico: Éver Almeida)

Formento, Haquín, Bentaberry, Quintero e Mina; Orejuela (Alonso), Dávila, Tapiero (Delgado) e Penilla; Simisterra e Arce.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Mario Diaz de Vivar (Paraguai)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete e Eduardo Britos (Paraguai)

4️⃣ Quarto árbitro: Juan Benitez (Paraguai)

🖥️ VAR: Ulises Mereles (Paraguai)