Libertadores: Murilo revela objetivo do Palmeiras na competição

Nesta quarta-feira, o Palmeiras garantiu mais três pontos na Libertadores ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos. O gol solitário da partida saiu dos pés de Richard Ríos. Murilo, um dos destaques da equipe, destacou a importância da vitória e reforçou o objetivo do clube de avançar na competição com aproveitamento total.

— Muito importante. A gente vem sempre querendo conquistar nosso objetivo, que é classificar e com 100% (de aproveitamento). Vamos sempre correr atrás disso para conseguir — disse à “Paramount+”

Com o triunfo, o Verdão soma duas vitórias consecutivas e lidera sozinho o Grupo G, com seis pontos, à frente de Bolívar, Cerro Porteño e Sporting Cristal. O time boliviano também venceu em casa nesta rodada e assumiu a segunda posição na chave, com três pontos a menos que o Palmeiras.

— A gente sabia da dificuldade do jogo, pudemos fazer o gol para ficarmos mais tranquilos na partida, mas mantendo a concentração. Foi muito importante fazermos o gol e segurar até o final — completou.

O próximo desafio na Libertadores será contra o Bolívar, em La Paz, no estádio Hernando Siles, na terceira rodada, às 19h (horário de Brasília). Antes, porém, o Palmeiras encara o Corinthians, no sábado, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.