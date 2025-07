O Corinthians enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2011, o confronto marcou uma vitória decisiva para o penta do Timão, e o nascimento de um herói: Cachito Ramírez.

continua após a publicidade

Contratado junto ao Universitário no início daquele ano, o peruano chegou ao Corinthians sem tanto prestígio, mas caiu no gosto da torcida logo em sua primeira partida ao marcar um golaço contra o São Bernardo pelo Paulistão. O bom começo de Ramírez se contrastou com uma fase complicada do Timão, que foi eliminado pelo Tolima na Pré-Libertadores.

A equipe comandada por Tite evoluiu no Brasileirão e disputou o título com o Vasco da Gama até o final. Na 35ª rodada, as duas equipes estavam empatadas no topo da tabela. A equipe carioca empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Pacaembu, e o Corinthians teve um jogo complicado contra o Ceará no estádio Getúlio Vargas.

continua após a publicidade

A equipe cearense foi melhor durante a partida, e o Corinthians teve dificuldades para marcar. Ramírez entrou no decorrer do segundo tempo, e aos 35 minutos da etapa final, driblou dois jogadores e marcou um belo gol, que garantiu a vitória alvinegra por 1 a 0. O Timão abriu dois pontos de vantagem sobre o Vasco, que carregou até a última rodada, quando garantiu o título.

Ramírez ainda estava no elenco que conquistou a Libertadores, antes de ser emprestado ao Botafogo e Ponte Preta. O peruano fez 54 partidas pelo Corinthians, até deixar o clube em 2014. Sua passagem ficou marcada pelo belo gol contra o Ceará, e entrevista ao Lance!, mostra orgulho pelo feito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0 naquela ocasião (Foto: Daniel Augusto Jr. / Fotoarena)

Ramírez fala com o Lance!

L!: Como foi a sua chegada e adaptação no Corinthians?

Ramírez: Minha chegada ao Corinthians não foi com muita relevância, pouca gente conhecia sobre o futebol peruano, e mais ainda, da minha pessoa, mas quando cheguei no time fui muito bem recebido. Minha adaptação foi bastante rápida, é muito parecida a cultura do brasileiro com o peruano, então a galera toda me tratou bem, me adaptei rápido e caí na graça do pessoal.

L!: Como era a disputa pela titularidade em um plantel com tantas estrelas, como Alex e Danilo, em sua posição?

Ramírez: Nossa, aquele elenco era muito top, tinham muitos jogadores no meio-campo com qualidade. Como você disse, tinha o Alex, o Danilo, o Douglas, podia jogar também o Paulinho, dependia muito do sistema que o Tite queria planejar para os jogos. Mas Danilo e Alex eram jogadores de alto nível, top, mas trabalhando muito, com muita humildade, sempre com a cabeça erguida, ganhei um espaço para ajudar o time

L!: O Corinthians teve dificuldades no começo de 2011, com a eliminação na Pré-Libertadores. Como a equipe conseguiu mudar o chip para focar na conquista do Brasileirão?

Ramírez: Eu cheguei, tinha 15 dias no Corinthians, havia feito um gol muito lindo e depois nós vamos jogar o jogo de volta contra o Tolima, na Colômbia. A gente voltou para São Paulo eliminado, foi um momento muito duro, muito difícil, para o time, para o pessoal, jogadores, para todo o Corinthians. No Paulistão nós pegamos o Palmeiras na semifinal, levamos para os pênaltis e acabamos ganhando, esse foi um jogo muito motivador para nós pensando no que aconteceria mais a frente.

L!: O Corinthians estava empatado em pontos com o Vasco até o final do Campeonato. Seu gol contra o Ceará fez com que o clube se isolasse na liderança. Qual sua maior lembrança desta partida?

Ramírez: É um jogo que dá para lembrar sempre, eu acho que o pessoal, eu, os torcedores do Corinthians, eles se lembram sempre daquele jogo. Aquela partida foi muito marcante para mim, porque o jogo não estava fácil, estava mais para o Ceará do que para nós, mas tínhamos jogadores de muita qualidade, que a todo momento do jogo podiam decidir, fazer algo diferente. Neta oportunidade Tite me colocou no banco, eu entrei no jogo, e com dez minutos em campo, consegui fazer o gol que nos passou a frente da classificação. Terminamos ganhando o jogo e fizemos uma diferença que foi muito importante para o final do Brasileirão, terminamos sendo campeão com uma diferença de dois pontos, porque o Vasco empatou aquele dia e ganhamos no Ceará, abrimos dois pontos e fomos campeões.

L!: Considera que esse foi o seu gol mais importante pelo Corinthians? Os torcedores ainda se lembram muito desse gol?

Ramírez: Sem dúvidas alguma, aquele jogo foi muito marcante para mim e para o torcedor do Corinthians. Até hoje o torcedor lembra daquele gol, que foi muito importante, e foi muito lindo, mas lembramos muito daquele gol. Depois eu fiz mais quatro gols pelo Corinthians, mas aquele eu levo para a vida toda, e fico muito agradecido ao torcedor por sempre lembrar daquele gol que foi muito importante para a conquista doo Brasileirão 2011.

L!: A partida foi no estádio Getúlio Vargas, em Fortaleza. Quais foram as principais dificuldades e o que você lembra do clima da torcida adversária?

Ramírez: Foi um jogo muito difícil, o campo não estava bom, era um campo difícil, muito difícil, a torcida do Ceará apoiou o jogo todo. Eles tiveram muitas oportunidades de marcar, mas Júlio César fez um grande jogo, e o que falei, aquele ano tínhamos muitos jogadores de qualidade, e aquela partida mostrou que todo o elenco tinha qualidade, não só os que normalmente eram titulares, a gente percebeu que todos éramos importantes para o time.

L!: Como foi o clima no vestiário depois que você marcou o gol da vitória?

Ramírez: Aquela resenha depois do jogo foi muito boa, entramos muito feliz no vestiário após o jogo. Eu lembro que entrou o Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, entrou e falou "Pô, gringo, você é f***, hein, e eu quase quebrei o pescoço". Isso aconteceu porque na hora do gol ele estava na tribuna do estádio, e quando saiu o gol ele pulou, e aí ele não percebeu que tinha teto em cima dele, quando ele desceu no vestiário ele estava com a mão na cabeça reclamando que eu quase quebrei o pescoço dele.