O Santos finalizou nesta terça-feira (15) a preparação para o duelo contra o Flamengo, que será disputado nesta quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. A partida marca o retorno do Peixe aos jogos oficiais após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No último treino antes do confronto, o técnico Cleber Xavier comandou uma atividade tática focada na estratégia para encarar o Rubro-Negro. O trabalho também incluiu exercícios de bola parada e ajustes de posicionamento.

Para o jogo, o Santos terá três desfalques: Willian Arão, que ainda busca melhor condição física, além de João Schmidt e Benjamín Rollheiser, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia é o retorno de Neymar, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza no último compromisso antes da pausa.

continua após a publicidade

Com isso, a provável escalação do Peixe é: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Santos encara o Flamengo (Foto: Raul Bareta/ Santos FC)

Histórico de Santos e Flamengo

Santos e Flamengo já se enfrentaram 115 vezes em partidas oficiais, com leve vantagem para o Rubro-Negro. O time carioca soma 44 vitórias, enquanto o Alvinegro Praiano venceu 42 vezes. Houve ainda 29 empates. No total, o Flamengo marcou 155 gols, contra 163 do Santos.

continua após a publicidade

Pelo Campeonato Brasileiro, o retrospecto também favorece o clube carioca. Em 76 jogos, o Mengão venceu 31 vezes, enquanto o Peixe levou a melhor em 14 oportunidades. Outros 13 confrontos terminaram empatados.